رئيس صربيا: الحرب العالمية ستندلع والكل يستعد لها

حذّر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من أن العالم يقف على أعتاب صراع شامل، مشيراً إلى أن الاستعدادات الجارية في مختلف الدول تنذر بحرب كبرى تلوح في الأفق.

وقال فوتشيتش، في تصريحات نقلتها صحيفة " Kurir" الصربية: "الجميع يستعد للحرب، وعندما تبدأ الدول بالاستعداد، فهذا يعني أنها ستقع بالفعل، أؤكد لكم أن ذلك قادم، لأنني أرى ما يحدث حولنا وكيف يترقبه الجميع."

وأضاف أن حالة التوتر المتصاعدة تدفع كل دولة لاختيار المعسكر الذي ستقف إلى جانبه في حال اندلاع المواجهة.

وتتوافق تحذيرات فوتشيتش مع تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي نبّه قبل أيام إلى خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، داعياً القوى الكبرى إلى تجنّب الأخطاء التي قد تشعل فتيلها، مؤكداً أن العالم يعيش على "حافة انفجار" قد يحدث في أي لحظة.