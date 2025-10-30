رسوم ترامب ترفع التكاليف وتؤخر مشاريع للنفط والغاز

أظهر تقرير نشرته شركة ديلويت أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل، وتعطيل سلاسل التوريد، وإضعاف زخم الاستثمار في صناعة النفط والغاز في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية على هذه المكونات وغيرها من المواد الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والنحاس، يمكن أن تزيد من تكاليف المواد والخدمات عبر سلسلة القيمة بنسبة تتراوح بين 4 و40%.

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، بما في ذلك 10 إلى 25% على المواد الأولية الخام التي لا تغطيها الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، و50% على الصلب والألمنيوم والنحاس.