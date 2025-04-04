«تسونامي» رسوم ترامب يعصف بالاقتصاد العالمي

أكد خبراء، استطلعت «البيان» آراءهم، أن الإمارات لن تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة والبالغة 10 %، خاصة وأن هذه النسبة تقل بشكل ملحوظ عن الرسوم التي تم فرضها على العديد من الدول، ما يعطي المنتجات الإماراتية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الأمريكية تتيح للمصدرين في الدولة تعزيز صادراتهم إلى السوق الأمريكي.

وقال الخبراء إن الرسوم الجمركية التفضيلية التي فرضت على الصادرات الإماراتية تعزز أيضاً جاذبية الدولة كمركز صناعي يستقطب استثمارات من الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية باهظة، مثل الصين.

حيث جرت العادة تقليدياً أن تستقطب الدول التي تتمتع برسوم جمركية تفضيلية استثمارات صناعية كبيرة من الدول المصنعة الكبرى لتسهيل دخول منتجاتها إلى أسواق الولايات المتحدة والعديد من الأسواق العالمية الرئيسية.

وإلى جانب ذلك يتوقع أن تسهم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على الدول المصدرة الرئيسية في العالم.

في دعم مكانة دبي والإمارات كمركز تجاري دولي مع سعي الشركات الصناعية في العديد من دول آسيا وأوروبا لإعادة توجيه بعض صادراتها التي كانت تتجه للأسواق الأمريكية إلى الإمارات، للاستفادة من مكانتها كمركز دولي لإعادة الصادرات يتمتع بعلاقات وثيقة مع عشرات الأسواق في شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا.

وكان الاقتصاد العالمي قد تعرض لـ«تسونامي» شديد القوة تسبب فيه الرئيس الأمريكي بعد إعلانه عن جولة جديدة من الرسوم والتعريفات الجمركية على واردات بلاده من السلع، والتي طالت نحو 185 دولة، وتراوحت بين 10 و81 %. وغذت هذه الرسوم المخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي مع اشتعال فتيل الحرب التجارية.

حيث أكد العديد من الخبراء على تأثيراتها في رفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في الكثير من البلدان، كما أثرت بشكل مباشر على أداء الأسواق العالمية التي شهدت تراجعاً حاداً بعد الإعلان عن حزمة الرسوم، كذلك أثرت على العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.

ولاتزال المخاوف متزايدة مع ترقب ردود فعل الدول على «رسوم ترامب» خاصة من حلفاء الأمس، دول الاتحاد الأوروبي، التي رأت أن هذه الرسوم ستغير بشكل جذري من حركة التجارة الدولية، متعهدة بالتصدي لهذه الرسوم بإجراءات مضادة وخطوات استباقية.

ومن المقرر أن تدخل التعريفة الأساسية حيز التنفيذ بدءاً من الغد، ثم تفرض تعريفات متبادلة أعلى على كل دولة على حدة بدءاً من 9 أبريل الجاري.

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