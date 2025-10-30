«نيكست» البريطانية ترفع توقعات الأرباح 10.5 %

رفعت شركة نيكست البريطانية لتجارة الأزياء توقعات أرباحها للعام المالي 2026/2025 للمرة الرابعة في ثمانية أشهر، أمس، حيث أعلنت عن ارتفاع بنسبة 10.5% في مبيعاتها الكاملة للربع الثالث المنتهي في 25 أكتوبر، متجاوزة التوقعات.

وأعلنت الشركة المدرجة في مؤشر فوتسي 100 أن مبيعاتها فاقت التوقعات في المملكة المتحدة وخارجها.

ولدى شركة نيكست، التي يديرها الرئيس التنفيذي سيمون وولفسون، أكثر من 800 متجر في المملكة المتحدة وأيرلندا، بما في ذلك متاجر ريس وجولز وفاتفيس، بالإضافة إلى حضور إلكتروني في أكثر من 70 دولة، حيث تبيع علامتها التجارية وأكثر من 700 علامة تجارية أخرى. ونظراً لأن المملكة المتحدة تمثل نحو 80% من مبيعاتها، فإنها غالباً ما تعتبر مؤشراً مفيداً لمستوى رضا المستهلكين البريطانيين.

وأعلنت المجموعة أنها تتوقع الآن تحقيق ربح قبل الضريبة قدره 1.135 مليار جنيه استرليني (1.52 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في يناير 2026، مقارنة مع التوقعات السابقة البالغة 1.105 مليار جنيه استرليني، و1.011 مليار جنيه استرليني التي حققتها الشركة في 2025/2024 عندما تجاوزت حاجز المليار جنيه استرليني لأول مرة.

وصرحت شركة نيكست في سبتمبر أنها تتوقع ضعف الاقتصاد البريطاني وتباطؤ نمو مبيعاتها إلى 4.5% في النصف الثاني من العام، مقارنة بـ 10.5% التي أعلنت عنها في الربع الثاني.

وزادت مبيعات المملكة المتحدة في الربع الثالث بنسبة 5.4%، وقفزت المبيعات الخارجية بنسبة 38.8%. وارتفعت أسهم نيكست بنسبة 41% حتى الآن هذا العام.