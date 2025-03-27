"نيكست" البريطانية تحقق أرباحاً تتجاوز مليار جنيه إسترليني

كشفت شركة "نيكست" البريطانية للبيع بالتجزئة، الخاصة بالملابس والأحذية والمنتجات المنزلية، تسجيلها أرباحا سنوية تجاوزت مليار جنيه إسترليني (3ر1 مليار دولار)، كما رفعت توقعاتها للعام المقبل رغم المخاوف بشأن تأثير إجراءات الميزانية البريطانية على ثقة المستهلك.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الخميس، بأن شركة التجزئة العملاقة، التي تمتلك 457 متجرا في أنحاء المملكة المتحدة، أعلنت تسجيل أرباح قبل احتساب الضرائب بلغت 0ر1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في شهر يناير، بزيادة نسبتها 1ر10% عن العام السابق.

وأضافت الشركة أن نشاطها التجاري جاء أفضل من المتوقع خلال الأسابيع الثمانية الأولى منذ نهاية العام، وهو ما ساعدها على رفع توقعاتها خلال عامي 2025-2026، حيث توقعت نمو المبيعات بنسبة 5% لتصل إلى 3ر5 مليارات جنيه إسترليني، وزيادة الأرباح بنسبة 4ر5% لتصل إلى 07ر1 مليار جنيه إسترليني.

وكانت الشركة توقعت من قبل ارتفاع المبيعات خلال العام بأكمله بنسبة 5ر3%، وارتفاع الأرباح بنسبة 6ر3% لتصل إلى 05ر1 مليار جنيه إسترليني.