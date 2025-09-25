لاري إليسون ثاني أغنى رجل في العالم يتبرع بـ95% من ثروته

تعهد لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، وثاني أغنى رجل في العالم بثروة صافية تبلغ 373 مليار دولار، التبرع بـ 95% من ثروته.

وبعيداً عن المؤسسات الخيرية التقليدية، يُركز إليسون جهوده الخيرية من خلال معهد إليسون للتكنولوجيا (EIT) في أكسفورد، مُعالجاً قضايا عالمية مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ.

لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، هو حالياً ثاني أغنى شخص في العالم، بعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تبلغ ثروته الصافية 373 مليار دولار.

نمت ثروة إليسون بسرعة في الأشهر الماضية بفضل المكاسب الهائلة التي حققتها أسهم أوراكل، مدفوعةً بطفرة الذكاء الاصطناعي، لكن قلة من الناس يدركون أن لاري إليسون قد تعهد بالتبرع بـ 95% من ثروته في إطار مبادرة "العطاء" عام 2010، ومنذ ذلك الحين، ابتعد عن المنظمات غير الربحية التقليدية، قائلاً إنه يفضل التبرع بثروته بشروطه الخاصة.

كيف يخطط لاري إليسون للتبرع بـ 95% من ثروته

وكشف تقرير لمجلة فورتشن الأمريكية أن لاري إليسون يخطط للتبرع بثروته.

وتأتي غالبية ثروته من حصته البالغة 41% في شركة أوراكل، بالإضافة إلى استثمار كبير في شركة تيسلا. تُوجَّه جهود إليسون الخيرية بشكل رئيسي من خلال معهد إليسون للتكنولوجيا (EIT) ، وهو منظمة ربحية مقرها جامعة أكسفورد. يُركِّز المعهد على التحديات العالمية، بما في ذلك الرعاية الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، وأبحاث الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر افتتاح حرم جامعي جديد كبير لمعهد EIT، بقيمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، في أكسفورد بحلول عام 2027.

على مر السنين، قدّم إليسون تبرعاتٍ بارزة. فقد تبرع بمبلغ 200 مليون دولار لجامعة جنوب كاليفورنيا لإنشاء مركز أبحاث السرطان، وتبرع بنحو مليار دولار لمؤسسة إليسون الطبية، التي كانت تُركّز على الشيخوخة والوقاية من الأمراض قبل إغلاقها.

ورغم أن مدفوعاته الخيرية المباشرة أقل من تلك التي يدفعها بعض أقرانه، فإن التزاماته من خلال تعهد العطاء ومعهد إليسون تصل إلى مليارات الدولارات.

وصرح إليسون أن كل ثروته تقريباً سوف يتم توجيهها في نهاية المطاف نحو قضايا خيرية، يتم إدارتها وفقاً لشروطه وجدوله الزمني الخاص.

تغييرات في القيادة

في منظمة إليسون الربحية واجه معهد EIT اضطراباتٍ بسبب تغييراتٍ في القيادة ، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

في عام 2024 ، عيّن إليسون العالم جون بيل لقيادة البحث، وفي أغسطس، صرّح بأن سانتا أونو، الرئيس السابق لجامعة ميشيغان، سيتعاون مع بيل. بعد أسبوعين، استقال بيل، واصفاً المشروع بأنه "مشروعٌ مليءٌ بالتحديات".