كيف تجاوز لاري إليسون زوكربيرغ وأصبح ثاني أغنى رجل في العالم

في إنجاز جديد يعكس التحولات السريعة في ثروات عمالقة التكنولوجيا، تجاوز لاري إليسون، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أوراكل، مارك زوكربيرغ ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بثروة بلغت 257 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وجاء هذا القفز الكبير في صافي ثروته، التي ارتفعت بنحو 60 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بصعود أسهم أوراكل بنسبة 41%، واستمرار الزخم حول استثمارات الشركة المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُعد مساهمته البالغة 40% في أوراكل العامل الأساسي وراء تضخم ثروته.

ويعكس هذا الصعود النجاح المالي الذي حققته الشركة خلال العام، حيث أعلنت أوراكل في مايو عن إيرادات ربع سنوية بلغت 15.9 مليار دولار بزيادة 11%، في حين وصلت التزامات الأداء المستقبلية إلى 138 مليار دولار، بارتفاع قدره 41%. كما أعلنت مؤخرًا عن استثمار جديد بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي والسحابة في ألمانيا وهولندا.

ويأتي صعود إليسون وسط دعم سياسي كبير لصناعة الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد إطلاق إدارة الرئيس ترامب مشروع "ستارغيت" الضخم، الذي يهدف إلى ضخ 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على مدى أربع سنوات. وتُعد أوراكل، إلى جانب OpenAI وSoftBank وMGX، من الشركات المؤسسة للمشروع.

ورغم تفاؤل المستثمرين، أبدى محللو جولدمان ساكس حذرًا بشأن مستقبل الشركة، مشيرين إلى مخاطر محتملة تتعلق بالتركيز المفرط على الاستثمارات في مجالات ذات هامش ربح منخفض وتكلفة رأسمالية مرتفعة، وهو ما قد يؤثر على تدفقاتها النقدية، وفقا لـ " فورتشن".

من جهة أخرى، أعلن إليسون عن تعديل التزامه بمبادرة "تعهد العطاء" التي كان قد انضم إليها في عام 2010، مؤكدًا أنه سيخصص الجزء الأكبر من ثروته لدعم "معهد إليسون للتكنولوجيا" (EIT) في جامعة أكسفورد. ويهدف المعهد إلى تطوير حلول مبتكرة في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.

وكتب إليسون في منشور على منصة "إكس": "أؤمن بأن العمل الخيري التقليدي مهم، لكن هناك طرقًا إضافية يمكنني من خلالها توظيف ثروتي ووقتي لتحسين هذا العالم. من خلال EIT، أطمح إلى تقديم حلول عملية لمشكلات الجوع، والرعاية الصحية، وتغير المناخ".

وبينما يتجه إليسون نحو عامه الـ80، فإنه لا يبدو أن طموحه أو تأثيره على عالم التكنولوجيا والاقتصاد العالمي في طريقه إلى التراجع.





إيلون ماسك - 366 مليار دولار

لاري إليسون - 257 مليار دولار

مارك زوكربيرغ - 247 مليار دولار

جيف بيزوس - 243 مليار دولار

ستيف بالمر - 174 مليار دولار

لاري بيج - 165 مليار دولار

برنارد أرنو - 156 مليار دولار

سيرجي برين - 155 مليار دولار

جينسن هوانغ - 149 مليار دولار

وارن بافيت - 142 مليار دولار

مايكل ديل - 131 مليار دولار

بيل غيتس - 122 مليار دولار