دوام جزئي لنصف النساء العاملات في ألمانيا

أظهرت إحصاءات رسمية أن حوالي نصف النساء العاملات في ألمانيا يعملن بدوام جزئي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن البيانات الجديدة تكشف أن 49% من النساء و12% من الرجال العاملين لا يعملون بدوام كامل.

وإجمالاً، يعمل 29% من الموظفين في ألمانيا بدوام جزئي، وهي نسبة أعلى من أي وقت مضى.

وبوجه عام، يعمل 77% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و66 عاماً في شكل من أشكال العمل.

ووفقاً للبيانات، تبلغ نسبة النساء العاملات 74%، وهي زيادة كبيرة عن نسبة الـ 59% المسجلة 2005 وارتفعت نسبة الرجال العاملين من 71% إلى 81% خلال نفس الفترة.

وتوضح البيانات مؤشرات مهمة حول عدم المساواة بين الجنسين في رعاية الأطفال في ألمانيا.

ووفقاً للبيانات، تبلغ نسبة الأمهات العاملات بدوام جزئي 68% ترتفع إلى 73% لمن لديهن أطفال دون سن الثالثة.



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