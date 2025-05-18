وزيرة العمل الألمانية تدعو إلى تحسين ظروف عمل المرأة

دعت وزيرة العمل الألمانية الجديدة بيربل باس إلى تحسين ظروف عمل النساء من أجل زيادة توظيفهن.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يجب على أرباب العمل تشكيل عالم العمل على نحو يُمكِّن المزيد من الأمهات من العمل بدوام كامل"، موضحة أنه يمكن بذلك زيادة عدد ساعات العمل في ألمانيا، وقالت: "كل عامل إضافي وكل ساعة عمل إضافية تدفعنا إلى الأمام".

وفي أول بيان حكومي له الأسبوع الماضي، دعا المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس المواطنين إلى بذل "جهد هائل" لجعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة مرة أخرى، وقال: "نحن بحاجة إلى العمل أكثر وبصورة أكثر كفاءة على وجه الخصوص في هذا البلد".

وقالت باس للصحيفة إنه لا يمكن تحقيق مشاركة أكبر للنساء في القوى العاملة إلا إذا تعاون الجميع، مشيرة إلى أن هناك نساء في ألمانيا يعملن على عكس رغبتهن بنظام الدوام الجزئي، موضحة أن هؤلاء النساء يردن العمل أكثر، لكنهن لن يتمكن من ذلك بسبب نقص أماكن الرعاية النهارية للأطفال أو بسبب نماذج العمل غير الصديقة للأسرة، وقالت: "غالبا ما تعمل النساء على وجه الخصوص أقل، ويكسبن أقل، وينتهي بهن المطاف إلى الفقر في سن الشيخوخة. هذا ظلم، وعلينا معالجته".

وذكرت باس أن الحكومة تخطط لاتخاذ إجراءين لزيادة توظيف النساء، وقالت: "نعمل في الائتلاف الحاكم على توسيع نطاق رعاية الأطفال. وندعم أرباب العمل ضريبيا عند تقديمهم حوافز للموظفين للتحول إلى العمل بدوام كامل".

وجاء في تقرير الصحيفة استنادا إلى بيانات وزارة العمل أن 11% فقط من الرجال في القوة العاملة يعملون بدوام جزئي، لكن النسبة بين النساء تبلغ 49%. وإذا زادت النساء العاملات بدوام جزئي، والبالغ عددهن 3ر9 مليون امرأة، ساعات عملهن بنسبة 10% (أي حوالي ساعتين إضافيتين أسبوعيا لكل امرأة)، فإن هذا يعادل نصف مليون وظيفة إضافية بدوام كامل، وفقا لحسابات الوزارة.