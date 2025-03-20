كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟

تعتبر شركتا تيسلا وسبيس إكس إلى جانب مجموعة شركات أخرى من أهم الروافد التي تغذي ثروة رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، حيث يعتمد على الاستثمارات عالية المخاطر والتحركات التجارية الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية.

ولأن ماسك أغنى رجل في العالم، فإن ثروته الصافية تتقلب مع تقلبات سوق الأسهم، لا سيما فيما يتعلق بتقييم شركة تيسلا،كما أثار انخراطه في السياسة نقاشات حول الفوائد المالية المحتملة من قربه من صانعي السياسات وفق نيوز ويك.

نجاح ماسك المالي جعله أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في قطاعي التكنولوجيا والفضاء، ولا تزال أرباحه، وتراكم ثروته، وحصص ملكيته في شركات متعددة تُشكّل الأسواق والقطاعات حول العالم.

ومع ذلك، أثار البعض مخاوف بشأن ما إذا كان دوره الاستشاري للرئيس دونالد ترامب ورئاسته لوزارة كفاءة الحكومة يمكن أن يوفر له مزايا مالية.

كيف بنى إيلون ماسك ثروته؟

بدأت رحلة ماسك نحو الثراء بانخراطه في مجال البرمجيات ومنصات الدفع الإلكتروني، شارك ماسك في تأسيس شركة البرمجيات Zip2، وبيعت الشركة لشركة كومباك مقابل 307 ملايين دولار عام 1999. ثم شارك في تأسيس X.com، وهي شركة دفع إلكتروني أصبحت فيما بعد باي بال. استحوذت eBay على باي بال مقابل 1.5 مليار دولار عام 2002.

وباستخدام هذا المال، أسس ماسك أو استثمر في العديد من الشركات البارزة، بما في ذلك سبيس إكس (التي تأسست في عام 2002)، وتيسلا (انضم إليها في عام 2004 كمستثمر قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي في عام 2008)، ونيورالينك، وبورينج كومباني، وفي وقت لاحق تويتر، التي استحوذ عليها في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار.

وتأتي ثروته في المقام الأول من حصصه في شركتي تيسلا وسبيس إكس، والتي شهدت تقييمات ضخمة على مر السنين.

كم من المال يكسب إيلون ماسك يوميًا؟

يعتبر إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته الصافية 400 مليار دولار حيث بلغت ذروتها في ديسمبر 2024، بعد الانتخابات الرئاسية بفترة وجيزة، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين إلى 326.9 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، حيث تُعتبر ثروة ماسك متقلبة للغاية، وتتذبذب بناءً على سعر سهم تيسلا.

ولا يتقاضى ماسك راتبًا تقليديًا من تيسلا، بل يحصل على حزمة تعويضات قائمة على خيارات أسهم مرتبطة بإنجازات تيسلا في القيمة السوقية، في عام 2021، مكّنه هذا الهيكل من كسب ما يُقدر بـ 36 مليار دولار في يوم واحد، وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، وتظل أرباحه اليومية، وإن كانت متغيرة، من بين أعلى الأرباح التي يحققها أي رئيس تنفيذي.

وفي الآونة الأخيرة، كان ماسك يخوض معركة قضائية للحصول على حزمة تعويضات من شركة تيسلا بقيمة 56 مليار دولار، والتي ستكون رقما قياسيا لتعويضات الرئيس التنفيذي .

ما هي الشركات التي يملكها إيلون ماسك؟

يملك ماسك حصص ملكية في العديد من الشركات البارزة، حيث تلعب كل منها دورًا مهمًا في صناعاتها الخاصة:

تيسلا: شركة السيارات الكهربائية العملاقة التي يشغل فيها ماسك منصب الرئيس التنفيذي.

سبيس إكس: شركة فضاء خاصة تهيمن على قطاع الفضاء التجاري.

نيورالينك: شركة متخصصة في التكنولوجيا العصبية تركز على واجهات الدماغ والآلة.

شركة Boring Company: شركة إنشاء أنفاق تهدف إلى إحداث ثورة في النقل الحضري.

X (تويتر سابقًا): استحوذ عليها ماسك في عام 2022، وشهدت منصة التواصل الاجتماعي تغييرات كبيرة تحت قيادته.

هل تتراجع ثروة إيلون ماسك؟

يتعرض ماسك إلى نكسات مالية ففي يناير، انخفض سهم تيسلا بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض صافي ثروة ماسك بمقدار 11 مليار دولار في يوم واحد. ورغم هذه الخسائر، لا يزال أغنى شخص في العالم.

ماسك والحكم

يتجاوز نفوذ ماسك نطاق الأعمال التجارية، إذ يثير دوره الاستشاري لترامب وكرئيس لشركة DOGE تساؤلات حيث يرى بعض النقاد أن علاقات ماسك الوثيقة بصناع القرار قد تُفيد شركاته ماليًا، ففي 11 مارس، أظهر الرئيس ترامب دعمه لتيسلا وماسك باستضافة فعالية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، عُرضت فيها عدة طرازات من تيسلا.

خلال الحدث، أعرب ترامب عن نيته شراء سيارة تيسلا موديل S حمراء اللون. ومن النادر أن يقوم رئيس في السلطة أو مسؤول حكومي بتأييد منتج بشكل صريح.

ولشركة سبيس إكس، المملوكة لإيلون ماسك، علاقات حكومية فقد حصلت الشركة على عقود حكومية متعددة، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في قطاعي الفضاء والدفاع في الولايات المتحدة.

كما حصلت الشركة أيضًا على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية لإطلاق أقمار صناعية عسكرية وتطوير قدرات فضائية للأمن القومي، كما منح البنتاغون الشركة عقودًا لبرنامج "ستار شيلد" الذي يركز على تقنيات الدفاع القائمة على الأقمار الصناعية.

ستواصل شركتا تيسلا وسبيس إكس، بالإضافة إلى مشاريعه الأخرى، رسم مسار ماسك المالي، فبينما تواجه تيسلا منافسة متزايدة في قطاع السيارات الكهربائية، تواصل سبيس إكس هيمنة قطاع الفضاء التجاري على النمو، بفضل عقود حكومية وخاصة مربحة، إضافةً إلى ذلك، لا تزال شركتا نيورالينك وبورينغ كومباني في مراحلهما الأولى، ولكنهما قد تُسهمان في تعزيز ثروة ماسك مستقبلًا.