إيلون ماسك مصدوم: إنهم يريدون قتلي وإيذاء تيسلا

أعرب الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك عن صدمته الكبيرة من تزايد أعمال التخريب والتدمير التي تتعرض لها مركبات تسلا، والتي تزامنت مع نشاطه السياسي المتزايد في إدارة ترامب مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال يريدون قتله وإيذاء تيسلا.

تيسلا لم تفعل شيئاً

ودافع أغنى رجل في العالم عن شركته بشراسة حيث أكد الرئيس التنفيذي أن شركته "لم تفعل أي شيء ضار على الإطلاق"، وأن الأشخاص الذين اتخذوا إجراءات ضد مركباته كانوا ببساطة "أشخاص سيئين" وفق صحيفة نيوزويك.

وترتبط ثروة إيلون ماسك ارتباطًا وثيقًا بأسهم شركة تيسلا، إلا أن قيمة الشركة تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين، مع تكثيف ماسك نشاطه السياسي في إدارة ترامب بصفته رئيسًا لوزارة كفاءة الحكومة.

ردود فعل سلبية

وكانت ردود الفعل السلبية تجاه تيسلا، متنوعة بين مالية وثقافية، حيث أصبحت أعمال التخريب والاحتجاجات ضد شركة السيارات رمزًا للاحتجاجات ضد ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وفي حديثه على قناة فوكس نيوز ، قال ماسك إنه وجد رد الفعل العنيف ضد تيسلا "مثيرا للصدمة"، وأضاف: "لم أفعل أي شيء ضار على الإطلاق، لقد فعلت فقط أشياء مثمرة".

لقد صدمتني

وخلال مقابلة مع شون هانيتي ، قال ماسك: "لقد صدمتني هذه الأعمال العنيفة من اليسار، كنت أعتقد أن الديمقراطيين حزب التعاطف والاهتمام، ومع ذلك يحرقون السيارات ويطلقون الرصاص على وكلاء السيارات".

وأضاف: "تسلا شركة مسالمة؛ لم نفعل أي شيء ضار قط، وأنا لم أفعل أي شيء ضار قط؛ لطالما قمتُ بأشياء مثمرة. لذا، هناك نوع من الاضطراب النفسي يحدث، لأن هذا لا معنى له".

وأشار ماسك إلى أن سبب زيادة العنف ضد مركبات تسلا يعود إلى الغضب من حملة وزارة الطاقة على الاحتيال.

إنهم يريدون قتلي

وقال ماسك: "اتضح أنه عندما تُسلب الأموال التي يحصل عليها الناس عن طريق الاحتيال، فإنهم ينزعجون بشدة، إنهم يريدون قتلي لأنني أوقف احتيالهم، ويريدون إيذاء تيسلا لأننا نوقف هذا الهدر والفساد الحكومي المريع، أعتقد أنهم أشخاص سيئون، الأشرار يفعلون أشياء سيئة".

أعمال تخريب

وكانت هناك تقارير عن أعمال تخريب لمركبات Tesla ومعارضها في ولايات متعددة، حيث أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء أن العملاء يحققون في حادثة في مدينة كانساس سيتي حيث تعرضت العديد من شاحنات Cybertrucks لأضرار في وكالة Tesla.

علاوة على ذلك، في يناير، زُعم أن امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا ألقت زجاجة مولوتوف على سيارة سايبرترك متوقفة في معرض سيارات بولاية كولورادو، وفقًا لشبكة إن بي سي نيوز، وعادت المرأة إلى المعرض أربع مرات أخرى، وتسببت في مزيد من الأضرار قبل إلقاء القبض عليها.

ترامب يدعم

وقال الرئيس دونالد ترامب، متحدثًا عن خطوته لاعتبار العنف ضد شركة تيسلا تهمةً إرهابية : "سأفعل ذلك، سأوقفهم، لأنهم يضرون بشركة أمريكية عظيمة، إنه منتج رائع، وعلينا أن نحتفل [بماسك]" .

ويواصل ماسك دوره كرئيس لشركة " دوج"، بينما يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا.