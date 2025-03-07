قائمة أكبر 10 دول تمتلك احتياطيات من العناصر الأرضية النادرة في العالم

أصبحت العناصر الأرضية النادرة حجر الزاوية في الكثير من التكنولوجيا الحديثة، مما يمنح الدول التي تتمتع باحتياطيات وفيرة وقدرات معالجة متقدمة نفوذاً مالياً وسياسياً وعسكرياً كبيراً.

17 عنصراً

العناصر الأرضية النادرة السبعة عشر، التي تتكون من 15 لانثانيد، إلى جانب السكانديوم والإتريوم، لها خصائص مغناطيسية وكهروكيميائية مميزة تجعلها ضرورية لعدد من التقنيات، وخاصة تلك الموجودة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء.

والبلدان التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة تتمتع بميزة استراتيجية في المرحلة التالية من التطور التكنولوجي، كما تمنح هذه البلدان، بفضل مركزيتها المتزايدة في الاقتصاد العالمي، البلدان التي تمتلك الودائع، والبنية الأساسية اللازمة لاستخراج هذه العناصر ومعالجتها، نفوذاً اقتصادياً كبيراً.

الصين تتصدر

في أحدث تقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بشأن المعادن النادرة، تمتلك الصين أكبر احتياطيات من المعادن النادرة في العالم، والتي تقدر بنحو 44 مليون طن متري، كما أنها تتصدر الإنتاج، حيث ستولد 270 ألف طن متري في عام 2024.

وبحسب معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، تهيمن الصين حاليا على سلسلة توريد المعادن النادرة، حيث تنتج 70% من إمدادات العالم وتدير 90% من معالجة خامات المعادن النادرة عالميا.

وتمنح هذه الهيمنة على سلسلة الاكتشاف والإنتاج والتصدير البلاد سيطرة هائلة على أسعار المعادن النادرة على مستوى العالم، وتظل الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات من الصين .

أدى تطوير الصين لاحتياطياتها من العناصر الأرضية النادرة وخفض الصادرات إلى ارتفاع الأسعار العالمية لهذه العناصر في عام 2016.

بعد الصين تأتي الهند بـ 6.9 مليون طن وروسيا 3.8 مليون طن، وفيتنام 3.5 ملايين طن

قائمة العشر دول

1-الصين 44 مليون طن

2-الهند بـ 6.9 ملايين طن

3-روسيا 3.8 ملايين طن،

4-فيتنام 3.5 ملايين طن

5-أمريكا 1.9 مليون طن

6-جرينلاند 1.5 مليون طن

7-تنزانيا 890 ألف طن

8-جنوب أفريقيا 860 ألف طن

9-كندا 830 ألف طن

10- أستراليا 570 ألف طن

أوكرانيا خارج القائمة

وعلى الرغم من أن موارد الأرض النادرة في أوكرانيا حظيت باهتمام كبير - خاصة في ظل المفاوضات الجارية بين فولوديمير زيلينسكي والرئيس ترامب - إلا أن البلاد لا تحتل مرتبة بين أكبر 10 دول تمتلك هذه الاحتياطيات على مستوى العالم.

جرينلاند

لكن جرينلاند، التي قال ترامب مؤخرا إن الولايات المتحدة سوف تستحوذ عليها " بطريقة أو بأخرى "، تتمتع بمخزون كبير، يقدر بنحو 1.5 مليون طن، وهو ما يقل قليلا عن احتياطيات أميركا البالغة 1.9 مليون طن.

وقالت جين ناكانو ، زميلة أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وفق نيوزويك: "تعد المعادن الأرضية النادرة من بين المعادن الأساسية التي لها أهمية كبيرة للتكنولوجيات المتقدمة، مثل رقائق أشباه الموصلات، وتقنيات الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع ".

وقال ريان كيجينز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وسط أوكلاهوما."منذ ما يقرب من 40 عامًا، أصبحت الولايات المتحدة تعتمد بشكل متزايد على الصين في كل من المعادن النادرة الخام والمكررة، وقد نشأ هذا الاعتماد عندما اختارت الولايات المتحدة التخلي عن التعدين والتكرير المحليين، غير راغبة في تحمل تكاليف الاستثمار والبيئة الكبيرة"، واعتبر أن "هذا المستوى من الاعتماد يمنح الصين نفوذًا هائلاً على الولايات المتحدة في أي صراع، سواء كان تجاريًا أو عسكريًا أو سياسيًا".

وقال إلدور أولافسون ، الرئيس التنفيذي لشركة التعدين Amaroq التي تركز على جرينلان : "تمثل الإمكانات المعدنية الهائلة في جرينلاند فرصة للغرب لتأمين إمدادات من المعادن الحيوية الأساسية - اللازمة للبطاريات والتنمية الصناعية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي - والحد من الاعتماد على الصين".

التزام أمريكي

أعربت الولايات المتحدة عن التزامها بتوسيع قدرتها على استخراج ومعالجة المعادن النادرة. وفي أحد الأوامر التنفيذية الأولى لإدارته الجديدة، قال ترامب إن البلاد ستعمل على "ترسيخ مكانتها كمنتج ومعالج رائد للمعادن غير المستخدمة في الوقود، بما في ذلك المعادن النادرة، وهو ما من شأنه أن يخلق فرص العمل والازدهار في الداخل، ويعزز سلاسل التوريد للولايات المتحدة وحلفائها، ويقلل من النفوذ العالمي للدول الخبيثة والمعادية".

اتفاقية المعادن

اعتقد كثيرون أن الخلاف الذي وقع يوم الجمعة الماضي في المكتب البيضاوي قد عرض صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا للخطر - والتي من شأنها أن تمنح الأولى 50٪ من العائدات المستقبلية من أصول الموارد الطبيعية في كييف، بما في ذلك المعادن النادرة. ومع ذلك، خلال خطابه أمام الكونجرس يوم الثلاثاء ، قال ترامب إن زيلينسكي لا يزال منفتحًا على هذه الاتفاقية، وهو تصريح أكده الزعيم الأوكراني.