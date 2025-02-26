محور دائم للنزاعات الجيوسياسية.. أين توجد المعادن النادرة في العالم؟

تعتبر المعادن النادرة ذات أهمية حيوية بالنسبة لجميع القطاعات تقريبًا والاقتصاد العالمي على نطاق واسع، مما يجذب اهتمامًا كبيرًا للدول التي تمتلك هذه الموارد الحيوية، ويعتبر الاستحواذ على هذه المعادن هدفاً جيوسياسياً حيوياً.

يعد الوصول إلى "المعادن النادرة" محوريًا للعديد من النزاعات الجيوسياسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية بالرغبة في السيطرة على جرينلاند، وعقد اتفاق مع أوكرانيا للاستحواذ على نصف معادنها الثمينة.

لماذا تعتبر المعادن الأرضية النادرة مهمة جدًا؟

تتمتع المعادن النادرة، وهو مصطلح شامل لـ 17 عنصرًا معدنيًا موجودًا في قشرة الأرض، بخصائص فريدة مثل القدرات المغناطيسية والتوصيل الكهربائي والمقاومة للتآكل، وهذا يجعلها جزءًا لا يتجزأ من كل شيء بدءًا من ولاعات السجائر إلى الهواتف الذكية وأنظمة توجيه الصواريخ.

لقد اكتسبت المعادن النادرة أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي بسبب أهميتها التكنولوجية، مما أدى إلى ظهور نوع حديث من "حروب الموارد" حيث الرغبة في السيطرة على هذه المعادن تغذي حاليا الاضطرابات في وسط أفريقيا ، ويعتقد أيضا أنها وراء اهتمام ترامب بالسيطرة على جرينلاند، وهي مركز كبير لرواسب المعادن النادرة.

أين توجد الثروات المعدنية في العالم؟

على الرغم من اسمها، فإن المعادن النادرة متوفرة بكثرة في مختلف أنحاء العالم، ولكن نادرًا ما يتم العثور عليها في رواسب مركزة، وهذا يجعل عملية الاستخراج والتكرير معقدة ومكلفة.

تُظهر الخريطة التي تستند إلى أحدث البيانات من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الرواسب الرئيسية في العالم، مصنفة حسب نوع المعدن وكذلك نوع الرواسب - التكوين الصخري الذي توجد فيه المادة.

ونتيجة لحركات الصفائح التكتونية التي تخلق ظروفاً مواتية للتعدين، فإن مناطق معينة مثل شمال وجنوب أفريقيا، فضلاً عن الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، تحتوي على رواسب مركزة من المعادن الأرضية النادرة.

وقد شهدت رواسب الزنك في المغرب، وخاصة في التكوينات الرسوبية والحرارية المائية سهلة الاستخراج، تحول المغرب إلى لاعب كبير في تصدير هذا المعدن متعدد الاستخدامات، والذي يستخدم على نطاق واسع في البطاريات وكذلك المنتجات الصيدلانية وفق نيوزويك.

لقد ساهم وجود المعادن الثمينة في جنوب أفريقيا في امتلاك اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا مقارنة بمعظم أنحاء القارة الأفريقية.

وتعد أوكرانيا أيضًا موطنًا لعدد من الاحتياطيات المعدنية الهامة، بما في ذلك الليثيوم والتيتانيوم، وهو معدن خفيف الوزن ومقاوم للتآكل يستخدم في بناء الطائرات والأدوات الجراحية ومعدات المعالجة الكيميائية.

كانت قيمة الودائع غير المستغلة إلى حد كبير في أوكرانيا محل اهتمام ترامب، الذي طلب منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى هذه الودائع في مقابل استمرار المساعدات العسكرية.

وقد تم تقديم هذا الاقتراح إلى المسؤولين الأوكرانيين الأسبوع الماضي، وسيسمح للشركات الأمريكية بالاحتفاظ بحصة 50٪ في رواسب المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا كتعويض عن الدعم العسكري الأمريكي في الماضي والمستقبل .

منجم الكونغو المعدني

ويعتبر منجم تينكي فونجوروم، أحد أكبر مناجم النحاس والكوبالت في العالم، المملوك لشركة CMOC الصينية، في جنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولعل القدرة على الوصول إلى المعادن الثمينة ساهمت أيضاً في رغبة ترامب في شراء جرينلاند ــ وربما ضمها ــ فبالإضافة إلى النفط والغاز الطبيعي، تحتوي هذه المنطقة الدنمركية التي تتمتع بالحكم الذاتي على رواسب ضخمة من العناصر الأساسية لمختلف التقنيات المتقدمة، وخاصة تلك المستخدمة في الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، وتطبيقات الدفاع.

تظل الصين القوة العالمية في مجال العناصر الأرضية النادرة، حيث تمتلك 44 مليون طن متري وتظل أكبر منتج للعناصر الأرضية النادرة في العالم، ومن المحتمل أن تعمل هيمنتها على تكثيف جهود الولايات المتحدة لتوسيع احتياطياتها المعدنية، نظرًا لأن بكين كانت تتباهى في الماضي باحتياطياتها، معتبرة هذه الاحتياطيات مصدرًا للضغط في ضوء التأثير المحتمل لقيود التصدير على الأسعار العالمية.

تطبيقات الطاقة المتجددة

قالت صوفيا كالانتزاكوس، أستاذة الدراسات البيئية والسياسات العامة في جامعة نيويورك أبوظبي، لبي بي سي: "المعادن النادرة قيمة للغاية بسبب تطبيقاتها التقنية المتنوعة، وتطبيقاتها العسكرية، وتطبيقات الطاقة المتجددة؛ فهي تحتوي على معادن نادرة".

وأضافت "في الوقت الحالي لدينا ما يكفي من المعادن النادرة. ولكن مع وجود هذه المنافسة الاقتصادية الضخمة، استيقظ الغرب على حقيقة مفادها أن الصين تسيطر على سلاسل التوريد بأكملها من المنجم إلى السوق".

في الآونة الأخيرة، كتب روبرت موجاه، وهو زميل في جامعة برينستون، ورافال روهوزينسكي، وهو زميل بارز في مركز كندا للابتكار في مجال الحكم، أن الموارد المعدنية في أوكرانيا "ليست محورية لسيادة أوكرانيا فحسب، بل وأيضاً لاستقلال أوروبا في مجال الطاقة والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة التكنولوجية.

تعد السيطرة على هذه الموارد عاملاً حاسماً، وإن كان غير مقدر، في تشكيل مسار الصراع، ومن المؤكد تقريباً أنها ستؤثر على معالم حله.