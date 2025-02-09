فريق إيلون ماسك يسعى للوصول إلى بيانات حساسة خاصة بوزارة الخزانة

يسعى فريق "DOGE" التابع للملياردير إيلون ماسك إلى الوصول إلى بيانات المحاسبة الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية.

ويعتزم إيلون ماسك إرسال فريق DOGE إلى باركرسبيرج بولاية فرجينيا الغربية الأسبوع المقبل، حيث سيحصل على حق الوصول للقراءة فقط إلى نظام المحاسبة المركزي للحكومة الأمريكية.

وتفتح الزيارة المخطط لها نافذة جديدة على بعض البيانات المالية الأكثر حساسية للحكومة، وفقًا لبلومبيرغ.

وتأتي بعد أن قام قاضٍ فيدرالي بتقييد وصول فريق خفض التكاليف التابع لماسك إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة في وقت سابق من هذا الأسبوع، في دعوى قضائية رفعتها النقابات ومجموعة من المتقاعدين المهتمين بالخصوصية.

وسعى ماسك، رجل الأعمال الملياردير والمستشار المقرب للرئيس دونالد ترامب، إلى الوصول المباشر إلى أنظمة البيانات الفيدرالية كجزء من دوره الجديد كرئيس لما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة.

وعلى منصة التواصل الاجتماعي " X " التي يملكها أغنى رجل في العالم كشف ماسك عن دوره في توفير مليارات الدولارات من العقود والمنح، على الرغم من إصرار مسؤولي وزارة الخزانة على أنه لا يملك السلطة للقيام بذلك على أنظمة الدفع التابعة لها.

وذكرت " بلومبيرغ" إن فريق وزارة الخزانة سيزور مبنى مكتب الخدمة المالية في باركرسبيرج من الثلاثاء إلى الخميس، وهذا هو المكان الذي تحتفظ فيه وزارة الخزانة بنظام التقارير المحاسبية المركزي، أو CARS، والذي يتعامل مع المحاسبة والوصول إلى التقارير لجميع الوكالات الفيدرالية.

و تُستخدم بيانات CARS لبناء الميزانية العمومية للبلاد، ولكنها تعالج أيضًا المعلومات المصرفية من الوكالات وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن الأمر مختلف عن أنظمة الصرف التي كانت فرق DOGE التابعة لماسك قد وصلت إليها سابقًا.

وأصدرت قاضية المقاطعة الأمريكية كولين كولار كوتيلي أمرًا تقييديًا مؤقتًا يوم الخميس قائلة إن اثنين فقط من موظفي DOGE - توم كراوس وماركو إليز - يمكنهما الوصول إلى المدفوعات، وعلى أساس القراءة فقط.

ويضم المرفق الآمن في باركرسبيرج أيضًا ما كان يُعرف سابقًا باسم مكتب الدين العام، الذي يجري محاسبة يومية للدين الوطني البالغ 28.9 تريليون دولار، ويقوم أيضا ببعض الوظائف الإدارية للوكالات الفيدرالية الأخرى. ويخضع جميع الموظفين لفحوصات أمنية عن وضعهم الائتماني وخلفياتهم - بما في ذلك بصمات الأصابع - كل ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال ماسك يوم السبت إنه توصل إلى اتفاق مع مسؤولي الخزانة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بكيفية تدقيق المدفوعات الفيدرالية وتوثيقها والتحقق منها مقابل قائمة "عدم الدفع" الموجودة للكيانات المحظورة.

ووصف هذه الإجراءات بأنها "تغييرات واضحة وضرورية للغاية" وسيتم تنفيذها من قبل الموظفين الحكوميين الحاليين.

ولم يتضح بعد حجم ما طلبه ماسك والذي تم تنفيذه بالفعل. ولم تؤكد وزارة الخزانة الاتفاق على الفور يوم السبت.