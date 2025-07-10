خطابات الرسوم الأمريكية تصل إلى 6 دول جديدة بينها 3 عربية

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إرسال خطاباته الخاصة بفرض التعريفات الجمركية، حيث وصلت إلى 6 دول جديدة بينها 3 عربية، في إطار نهجه المتشدد لإعادة ضبط العلاقات التجارية العالمية لأمريكا.

وكشف ترامب عن الرسائل الجديدة عبر لقطات شاشة من موقع «تروث سوشيال». وشملت الدول الست: الفلبين وبروناي ومولدوفا، والجزائر والعراق وليبيا.

وأبرز ترامب نيته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مولدوفا، و30% على العراق، و30% على الجزائر، و25% على بروناي، و20% على الفلبين، و30% على ليبيا. وكان ترامب قد أشار إلى الإعلان مساء الثلاثاء، حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي أنه سيصدر «حداً أدنى من 7 دول» صباح الأربعاء و«عدداً إضافياً من الدول» بعد الظهر.

وتأتي الجولة الجديدة من رسائل التعريفات الجمركية بعد يومين من نشر ترامب لأول مرة لقطات شاشة لرسائل يُبلغ فيها قادة 14 دولة بأن صادراتهم إلى الولايات المتحدة ستواجه تعريفات جمركية جديدة باهظة اعتباراً من أول أغسطس.

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