100 مليار دولار إيرادات أمريكا من الرسوم الجمركية حتى الآن

إعداد: موسى علي

كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس دونالد ترامب، عن مداخيل الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة "يوم التحرير" التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والتي بلغت نحو 100 مليار دولار حتى الآن.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكي أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية 2025، في حال استمرار تطبيق الرسوم الحالية وتوسيعها لتشمل دولاً أكثر، وفقاً لـ"ذي إيكونوميست".

من جهة أخرى، توقع وزير الخزانة الأمريكي، أن يلتقي نظيره الصيني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في محاولة لدفع المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التجارة وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأوضح بيسنت: "من المرجّح أن ألتقي نظيري الصيني خلال الأسبوعين المقبلين لبحث القضايا المتعلقة بالتجارة".

وأضاف أن هناك مجالات يمكن التعاون فيها، إذا كانت الصين راغبة في ذلك، مشيراً إلى أن اللقاء سيشمل بحث إمكانية توسيع نطاق النقاشات مع الجانب الصيني لتشمل قضايا أخرى".