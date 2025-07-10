كانتاس تؤكد تسرب معلومات أكثر من مليون عميل

قالت الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس أمس، إن الشركة تعرضت لواحدة من كبرى عمليات التسلل الإلكتروني في البلاد منذ سنوات بعد الوصول إلى رقم هاتف أو تاريخ ميلاد أو عنوان منزل أكثر من مليون من عملائها.

وأضافت شركة الطيران: إن أربعة ملايين عميل آخرين سرقت أسماؤهم وعناوين بريدهم الإلكتروني خلال عملية الاختراق.

وبعد الكشف عن هجوم إلكتروني الأسبوع الماضي، قالت كانتاس، أمس، إن قاعدة البيانات المخترقة احتوت على معلومات شخصية لما يصل إلى 5.7 ملايين عميل، وذلك بعد إزالة السجلات المكررة من أصل ستة ملايين عميل تأثروا بالهجوم.

وأضافت كانتاس في بيان: إنه لا يوجد دليل على تسريب أي بيانات شخصية للعملاء، وإن الشركة تراقب الوضع عن كثب.

وقالت فانيسا هدسون، رئيسة مجموعة كانتاس التنفيذية: «وضعنا منذ وقوع الحادث عدداً من إجراءات الأمن الإلكتروني الإضافية لتعزيز حماية بيانات عملائنا، ونواصل مراجعة ما حدث».

وهذا أكبر هجوم إلكتروني تشهده أستراليا منذ تعرض شركة الاتصالات العملاقة أوبتوس وشركة التأمين الصحي ميديبنك لهجوم في 2022.

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