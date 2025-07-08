تنبيه عاجل.. "أمازون" تحذر من عملية احتيال تسرق حسابك البنكي بضغطة زر!

حذرت "أمازون" عملاءها من عملية احتيال جديدة تطلب منك إلغاء اشتراك "أمازون برايم" أو المخاطرة بتجديده تلقائياً بسعر غير متوقع، بهدف سرقة حسابك البنك بضغطة زر .

يتم إرسال البريد الإلكتروني المزيف في الواقع من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساب أمازون والحصول على إمكانية الوصول إلى حسابك المصرفي.

أصبحت عمليات الاحتيال أكثر انتشاراً في المجتمع الحديث، حيث أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أن المستهلكين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.

في العصر الرقمي، ينتحل العديد من المحتالين صفة الشركات التي يثق بها العملاء عموماً من أجل تأمين المعلومات الشخصية وبيانات تسجيل الدخول.

ففي رسالة بريد إلكتروني من "أمازون"، حذرت الشركة العملاء من زيادة في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المزيفة التي تستهدف المتسوقين.

كتبت الشركة في البريد الإلكتروني" "لاحظنا مؤخراً زيادة في عدد العملاء الذين أبلغوا عن رسائل بريد إلكتروني مزيفة حول اشتراكات عضوية Amazon Prime".

وقالت أمازون إن المحتالين سيرسلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة تزعم أن اشتراك Amazon Prime الخاص بك سيتم تجديده تلقائياً بسعر غير متوقع وغالباً ما يتضمن البريد الإلكتروني معلومات شخصية ليبدو شرعياً.

قد يتضمن البريد الإلكتروني زر "إلغاء الاشتراك" الذي يؤدي إلى صفحة تسجيل دخول أمازون وهمية.

وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "لا تنقر على أي روابط في هذه الرسائل - يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة لسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بأمازون ومعلوماتك المصرفية".

للتحقق من عضوية برايم، يمكنك فتح تطبيق أمازون للهواتف المحمولة أو زيارة موقع Amazon.com مباشرةً. هناك، اختر "برايم" من القائمة الرئيسية لعرض حالة عضويتك وتواريخ التجديد وتفاصيل الخطة.

وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "إذا قمت بالنقر على أي روابط مشبوهة، فراقب كشوف حسابات بطاقتك الائتمانية/الخصم بحثاً عن رسوم غير مألوفة واتصل بالبنك الخاص بك على الفور بشأن أي معاملات غير مصرح بها".

وقال أليكس بين، أستاذ الثقافة المالية بجامعة تينيسي في مارتن، : "لا تنقر أبداً على الروابط التي تظهر في هذه الرسائل الإلكترونية. بدلاً من ذلك، سجّل دخولك مباشرةً إلى حساب أمازون الخاص بك وتحقق من اشتراكك وحالة مشترياتك مباشرةً من موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم. إنها أسهل وأكثر الطرق أماناً للتحقق من حالتك والحماية من المحتالين".

وأضاف: "استهدفت العديد من عمليات الاحتيال خلال العامين الماضيين متلقي وعملاء جهات يبلغ عددهم مئات الملايين، سواءً كانت برامج حكومية أو متاجر تجزئة عالمية كبرى مثل أمازون. ورغم سهولة حث هؤلاء العملاء على تجاهل رسائل البريد الإلكتروني كهذه، إلا أن الكثيرين يولون أهمية كبيرة للمشتريات والاشتراكات من أمازون، لأنها بائع التجزئة الرئيسي لديهم، ولا يرغبون في أي انقطاع في الخدمة".

أما كيفن تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة 9i Capital ومقدم بودكاست 9innings ، فقال : "للأسف، أصبح هذا الأمر شائعاً، حيث تعرضت العديد من هذه الشركات للاختراق للحصول على معلومات شخصية أو بيع بياناتك لتحقيق الربح، مشيراً إلى أنه يجب على الناس عدم النقر على روابط من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أبداً. انتقل مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني إذا تلقيت هذه الرسالة، وسجل دخولك بالطريقة المعتادة للتحقق من حالة حسابك. سيجنبك هذا أي مشاكل غير ضرورية قد تواجهها، فبمجرد تسجيل الدخول إلى حساب أمازون المزيف، تصبح بياناتك المصرفية متاحةً للاحتيال."