النفط يتجه لانخفاض أسبوعي حاد

تتجه أسعار النفط لتسجيل انخفاض ​أسبوعي حاد في ظل توقعات بانحسار الحرب ‌في إيران بعد الخسائر ​الانتخابية التي تكبدها حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط حالت دون تسجيل المزيد من التراجع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني اليوم الجمعة 1.57 دولار أو 1.6 ⁠بالمئة إلى 99.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار أو 1.22 بالمئة إلى 91.62 دولارا للبرميل. ‌وسجل الخامان القياسيان مكاسب لليوم الثاني على التوالي.

ورغم ذلك، يتجه خام برنت للانخفاض 12 بالمئة هذا الأسبوع ‌بعد انتهاء أجل عقد ديسمبر في ‌30 أكتوبر، في حين من المتوقع أن ‌ينخفض عقد خام غرب ‌تكساس الوسيط بنسبة 12.1 بالمئة هذا الأسبوع.

وسجل العقدان تراجعا حادا في وقت ​سابق من هذا ‌الأسبوع على خلفية ​التوقعات بأن انتخابات الكونغرس ⁠التي جرت يوم الثلاثاء وأدت إلى انتقال السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب من الجمهوريين المؤيدين لترامب إلى الحزب الديمقراطي، ​يمكن ⁠أن تؤدي إلى ⁠تهدئة الحرب في إيران، التي دخلت الآن شهرها التاسع.

وانخفضت أسعار النفط ثمانية بالمئة يوم الأربعاء وحده بعد ⁠أن حقق الديمقراطيون انتصارا ساحقا في انتخابات التجديد النصفي، وسجلت عند التسوية أدنى مستوياتها في شهرين.