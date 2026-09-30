الدولار قرب أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو





ظل الدولار اليوم ⁠قريباً من أعلى مستوياته هذا العام مقابل اليورو، ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 14 شهراً، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال الليل، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 مسجلاً 1.1312 دولار، وجرى تداوله بالقرب من ذلك عند 1.1339 دولار في ​آسيا.

وخلال سبتمبر الجاري، ارتفع الدولار بنسبة تقارب 2.5 بالمئة مقابل اليورو، ودفع ارتفاع الدولار نظيره الأسترالي إلى ما دون 70

سنتاً للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي .