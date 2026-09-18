الذهب يواصل الارتفاع مع ختام تداولات الأسبوع

ارتفعت أسعار الذهب، في خاتم تداولات اليوم الجمعة، ​بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، في حين يواصل المتعاملون مراقبة ​تطورات الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4386.39 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 4425.80 دولاراً.

وقال أحمد عسيري، ‌خبير الأبحاث لدى بيبرستون، إن العلاقة بين الذهب والنفط يمكن أن تضعف في حال شهدت أسعار النفط تصحيحاً حاداً يهدئ من حدة ‌التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، أو إذا أدى ‌تصعيد شديد إلى دفع العالم لمواجهة ركود، أو إذا ‌طغت حالة من تجاهل المخاطر المالية ‌على المشهد مع غض الطرف عن تأثير مسار أسعار الفائدة.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء وألمح ​إلى المزيد من الزيادات في ⁠الأشهر المقبلة.

وأبقى جولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب عند 5400 دولار بحلول نهاية عام 2027، وذلك رغم رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة. وقال ​إن تشديد ⁠السياسة النقدية ⁠من المرجح أن يبطئ صعود المعدن النفيس، لكنه لن يعرقله.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد ⁠التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تحد من الطلب عليه بالنظر إلى أنها تزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد.

ورفع بنك اليابان اليوم أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاما، وأشار إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، ‌وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس لكنه حذر من احتمال ​الحاجة إلى رفعها.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 66.66 دولار وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وصعد البلاتين 2.3 % إلى 1810.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 2.1 % ​إلى 1318.50 دولار.