ماسك يسحب دعواه ضد أبل بشأن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي

سحب الملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك دعواه القضائية ضد شركة أبل، التي اتهم فيها الشركة المصنعة لهواتف آيفون بتفضيل "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" بشكل غير عادل على روبوتات الدردشة المنافسة.

وكان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد أبل وشركة "أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي"، قبل أكثر قليلا من عام، متهما أبل بعرقلة منافسين مثل روبوت الدردشة "جروك" التابع له لمنح "تشات جي بي تي" أفضلية.

وأظهرت مستندات قُدمت إلى المحكمة يوم الاثنين أن الدعاوى المرفوعة ضد أبل تمت تسويتها، دون تقديم تفاصيل بشأن كيفية حلها. ومع ذلك، لا تزال دعوى ماسك ضد "أوبن إيه آي" قائمة.

وكان ماسك من المستثمرين الأوائل في "أوبن إيه آي""، كما أنه منخرط في نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع رئيسها التنفيذي سام ألتمان.

واتهم ماسك ألتمان، من بين أمور أخرى، بتحويل "أوبن إيه آي" بشكل غير قانوني من منظمة تأسست في الأصل باعتبارها مؤسسة غير ربحية إلى شركة تسعى لتحقيق الأرباح، والاستفادة من هذا التغيير. وأصدرت هيئة محلفين في كاليفورنيا حكما ضد ماسك في تلك القضية.

وتركزت اتهامات ماسك ضد أبل على شراكة مع "أوبن إيه آي" أُعلن عنها في عام 2024. وبموجب هذا الاتفاق، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون وغيرها من أجهزة أبل إرسال الاستفسارات التي يعجز المساعد الصوتي "سيري" عن الإجابة عنها إلى "تشات جي بي تي".