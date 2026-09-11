إدارة ترامب تقرض شركة أفريسيل 100 مليون دولار لمواجهة توسع هواوي

ذكر ​مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم منح شركة أفريسيل، وهي شركة الاتصالات الوحيدة المملوكة لأمريكيين ⁠في أفريقيا، قرضا بقيمة تقارب 100 مليون دولار، في إطار مساعي واشنطن لمواجهة ‌توسع شركة هواوي الصينية في القارة.

ووفقا لمسودة البيان، فإن ‌القرض المقدم من بنك ‌التصدير والاستيراد الأمريكي (إكسيم بنك) إلى ‌أفريسيل "سيمكن الشركة من الاستثمار ‌في أحدث تقنيات شبكات الهاتف ​المحمول من ‌موردين ​أمريكيين ومن دول حليفة".

ونقل ⁠البيان عن زياد الدلول، الرئيس التنفيذي لشركة أفريسيل هولدينج ليمتد، "يسرنا ​العمل ⁠مع ⁠إكسيم لتوفير المزيد من البنية التحتية الموثوقة والآمنة للاتصالات ⁠في الأسواق التي نعمل بها".

ولم ترد هواوي ولا السفارة الصينية بعد على طلبات للتعليق.

ويأتي القرض، الذي لم ‌يكشف عنه من قبل، ضمن حملة ​واشنطن الرامية إلى تعزيز استخدام معدات اتصالات بديلة لمعدات هواوي في الخارج.