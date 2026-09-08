توترات الشرق الأوسط تصعد بالنفط قرب ذروة 6 أسابيع

وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2% إلى 97.47 دولاراً بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو عند 97.93 دولاراً.
وكان خام برنت صعد بنحو 8% الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 10%.
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو.
وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في فيليب نوفا «إذا بدأ تباطؤ حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ، فقد تتوقع السوق صدمة أكبر بكثير في العرض. وهناك بالفعل مؤشرات على حدوث ذلك».
وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج. وواصل سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية، أمس، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، وعدم استقرار تدفقات المشتقات النفطية.وقد بلغ سعر الديزل مستوى قياسياً عند 5,90 دولارات للغالون (3,78 لترات)، وفق بيانات نشرتها «الجمعية الأمريكية للسيارات» (AAA)، متجاوزاً بذلك المستوى المسجل الجمعة، والذي كان قد تخطى أيضاً ذروة الأسعار التي سُجلت عام 2022، مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.