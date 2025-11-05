منصور بن محمد: ثقة عالمية بقدرة الإمارات على قيادة الابتكار الغذائي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن هناك ثقة عالمية بقدرة دبي والإمارات على قيادة الابتكار الغذائي، وبناء سلاسل إمداد مرنة وعصرية.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح سموه، أمس، الدورة الحادية عشرة لمعرض «جلفود للتصنيع 2025»، والذي تستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة غير مسبوقة من خبراء القطاع ومنتجي الأغذية والمشروبات والمبتكرين وقادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

وأكد سموه أن معرض «جلفود للتصنيع 2025» يمثل منصة عالمية محورية لتسريع التحول الذكي والمستدام في قطاع الأغذية، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية غير المسبوقة هذا العام تعكس ثقة العالم بقدرة دبي والإمارات على قيادة الابتكار الغذائي، وبناء سلاسل إمداد مرنة وعصرية.

وأثنى سموه على ما تقدمه أجنحة كبرى الشركات والدول المشاركة من حلول صديقة للبيئة، وأنظمة تصنيع ذكية، وابتكارات حديثة، مشيداً بما يجسده المعرض من روح التعاون والابتكار ومكانته وجهة استراتيجية لبناء مستقبل غذائي أكثر أماناً، شمولاً، واستدامة للجميع.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه منصة «إكس» أمس: «افتتحتُ اليوم فعاليات الدورة 11 من معرض جلفود للتصنيع 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 79 دولة، من بينها دول تشارك للمرة الأولى بأجنحة وطنية بما يعكس تنامي مكانة المعرض كمنصة تجمع رواد الصناعات الغذائية وقادة التكنولوجيا المتخصصة من حول العالم..

هذا الحدث يرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات المتخصصة، ويجسد الالتزام بدعم الجهود الدولية وتعزيز الشراكات لضمان مستقبل غذائي آمن ومستدام».

ويُعد المعرض الوجهة العالمية الأبرز في مجال تصنيع الأغذية جامعاً بين أحدث التقنيات في المجال والفرص التي تقدر بمليارات الدولارات في وقت تقوم فيه منطقة الشرق الأوسط بتعزيز موقعها مركز قوة عالمياً رائداً في الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وذلك عبر تطبيق أنظمة الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة والمترابطة، وبما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات لزيادة إنتاجها الغذائي المحلي بنسبة 30% قبل حلول عام 2030.

جولة

وخلال جولته في المعرض زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة Symrise - ألمانيا، حيث اطلع على ابتكاراتها المتطورة في مجال النكهات والمكونات الغذائية المستدامة.

والحلول البيئية الصديقة للبيئة، ثم توقف سموه عند جناح شركة Chocolake - الأردن، حيث استمع إلى شرح حول منتجات الشركة وما تقدمه من حلول تصنيعية مستدامة، بما في ذلك عمليات الإنتاج الصديقة للبيئة وسلاسل التوريد.

كما زار سموه منصة شركة Givaudan - سويسرا، حيث اطلع على أحدث حلولها في مجال النكهات والعطور الغذائية، مع استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تطوير المنتجات.

وتوقف سموه عند جناح شركة Middleby - الولايات المتحدة، حيث تعرف على أحدث معدات معالجة الطعام المتقدمة، بما في ذلك الآلات الآلية، التي تعزز الكفاءة والسلامة في الإنتاج، ثم زار سموه منصة شركة IMCD - هولندا، التي تستعرض خلال المعرض حلول التوزيع والمكونات المتخصصة، مع التركيز على دعم الابتكار في صناعة الغذاء.

وكذلك جناح شركة Tetra Pak - سويسرا، التي تستعرض خلاله أحدث تقنيات التغليف المستدام، مثل الحلول القابلة لإعادة التدوير، والتي تقلل من البصمة الكربونية.

وشملت جولة سموه عدداً من أجنحة الدول المشاركة، حيث زار جناح فرنسا،الذي يضم مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة ضمن قطاع التصنيع الغذائي.

حيث اطلع على أحدث ابتكارات الشركات الفرنسية في صناعة المنتجات العضوية والتقنيات الحديثة في التصنيع، كما زار سموه جناح ألمانيا، الذي يضم عدداً من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الغذائية المتقدمة، بما في ذلك الآلات الدقيقة والحلول الرقمية.

واختتم سموه جولته في المعرض بزيارة جناح إيطاليا المشارك في المعرض، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركات الإيطالية من مساهمات في مجال الاستدامة والابتكار في قطاع التصنيع الغذائي، مع التركيز على المنتجات التقليدية المعاد صياغتها بطرق حديثة.

قمة تكنولوجيا الأغذية

وتشهد الدورة الحالية من المعرض مجموعة من الفعاليات، أبرزها «قمة تكنولوجيا الأغذية»، بمشاركة شخصيات عالمية ونخبة من الخبراء من كبرى الشركات، منها Mars وTitan Capital وUnilever وHive Capital، وغيرها، وذلك لاستكشاف مستقبل القطاع، والتقارب بين الابتكار والاستثمار والسياسات، ودور الحدث الرائد في تحديد ملامح صناعة الأغذية للعقد المقبل.

ويأتي تنظيم الدورة الحالية من المعرض مع توقعات بحدوث قفزة هائلة في حجم السوق العالمي لتصنيع الأغذية ليبلغ 318.29 مليار دولار أمريكي بحلول 2034، وذلك مع تصدر الذكاء الاصطناعي لنمو القطاع عبر الأتمتة والتعلم الآلي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

سموه:

«جلفود للتصنيع» منصة عالمية لتسريع التحول الذكي والمستدام في قطاع الأغذية

المعرض يرسخ مكانة دبي وجهة استراتيجية لمستقبل غذائي آمن ومستدام