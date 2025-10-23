2500 عارض من 79 دولة يشاركون في «جلفود للتصنيع 2025» بنمو 32%

تنطلق فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2025» مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 32% مقارنة بدورة العام الماضي 2024، وفي نسخته الأكبر والأكثر تنوعاً على الصعيد العالمي حتى الآن. يجمع الحدث تحت مظلته 2.500 عارض من 79 دولة سيتواجدون في 21 قاعة، ويغطي المعرض في دورته الحادية عشرة كل جوانب سلسلة القيمة الإنتاجية، والتي تشمل: المكونات، والتصنيع، والتعبئة والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة.

وتحولت منطقة الشرق الأوسط إلى وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب وأحدث التقنيات، ومركز يعيد رسم خريطة إنتاج الغذاء العالمي. واستجابة للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية وما يصاحبها من إعادة هيكلة لسلاسل الإمداد العالمية، يتجه المصنعون لنقل عملياتهم إلى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لما تتمتع به المنطقة من بنية تحتية لوجستية لا تضاهى وممرات تجارية مفتوحة وسياسات صناعية متقدمة. ومع تصنيف دبي الوجهة الأولى عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، يقف معرض «جلفود للتصنيع» في قلب هذا التحول الاقتصادي ليكون المحفز لمزيد من النمو في قطاع تصنيع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. إن ما يساهم في هذا التحول أيضاً هو الدور الريادي الذي تلعبه المنطقة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بمعدل سنوي مركب مذهل يبلغ 43.65% حتى عام 2033، ما يجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحرك الرئيسي للتصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي.

يحظى المعرض بمشاركة قوية تصل إلى 90% من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاع تصنيع الأغذية، من بينها Chocolake و IMCDو Multivac Middle East FZوSIG، إلى جانب استقطابه لعدد من المبتكرين الجدد الواعدين. ويدل هذا الحضور على المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي يجمع الابتكار والاستثمار ويقود التحول الصناعي في قطاع الأغذية. الجدير بالذكر أن هذا التوسع السريع يعكس الزخم الاستثماري الذي تشهده المنطقة؛ ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تعهدت الحكومات بضخ استثمارات تتجاوز 3.8 مليارات دولار أمريكي في قطاعي تكنولوجيا الأغذية والابتكار الزراعي بهدف تعزيز قدرات التصنيع المحلية وتحقيق الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لآلات تصنيع الأغذية بمقدار 21.69 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مدفوعاً بالتوجه نحو الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتدفقات الاستثمارية من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتعليقاً على أهمية المعرض، قال مارك نابير، نائب الرئيس لإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «تحتل دبي اليوم مكانة مثالية لقيادة التحول الصناعي عالمياً. ففي ضوء الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع وتماشياً مع مستهدفات «مشروع 300 مليار»، تقود الدولة حقبة جديدة من الإنتاج المتقدم والذكي. وفي الوقت الذي تعيد فيه الصناعات العالمية توجيه بوصلتها نحو الكفاءة المدفوعة بالتقنية والاستدامة، فإن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطورة ورؤيتها الطموحة تجعل منها الوجهة المثالية لقيادة مسيرة التغيير. ويأتي معرض «جلفود للتصنيع» في قلب هذا التطور، حيث يعكس نموه الاستثنائي دور المنطقة مركزاً محورياً للتصنيع القائم على الذكاء الاصطناعي».

وجهة الابتكارات التي تقود مستقبل القطاع

يحرص قادة الصناعة العالميون باستمرار على اختيار معرض «جلفود للتصنيع» كمنصة رئيسية للكشف عن أبرز ابتكاراتهم التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، وهو ما يعد دليلاً قاطعاً على حجم المعرض وتأثيره المتنامي.

ففي قسم المكونات، تقود أسماء كبرى وعملاقة مثل ADM International و Brenntag و Chocolake و dsm-firmenich و FSL و Ingredion و Kerry MENAT DMCC و Symrise و Tate & Lyle وRobertet Middle East نمواً استثنائياً في دورة هذا العام. كما ستكشف هذه الدورة عن عدد من التوجهات الجديدة في المجال، مثل الإنجازات الفارقة في المكونات الفعالة المشتقة من التكنولوجيا الحيوية، وتقنيات التخمير الدقيق، وتحديد الأنماط المختلفة من النكهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والجيل الجديد من أنظمة المثبتات الغذائية. ويعكس كل ذلك التحول العالمي نحو أنماط استهلاكية أكثر اهتماماً بالصحة ومبادئ الاستدامة.

أما في قطاعي التصنيع والتعبئة والتغليف، فتقوم شركات رائدة مثل Heat & Control و Husky و Ishida و KHS و Krones AG وMiddleby Middle East FZE وRieckermann GmbH وSidel وTNA Solutions بإعادة صياغة مفهوم التصنيع الذكي. ومن المتوقع أن يشهد المعرض الكشف عن طفرات في هذا المجال تشمل أجهزة استشعار تدعم إنترنت الأشياء، وأنظمة رؤية معتمدة على الذكاء الاصطناعي تساهم في تقليل الهدر بنسبة تصل إلى 25%، والآلات ذات التصميم الوحدوي، بالإضافة إلى حلول تغليف ذات تصميم مبتكر صديق للبيئة، والتي تهدف جميعها إلى إضفاء الكفاءة والذكاء والاستدامة على كل مراحل الإنتاج.

صرح شون سيمز، نائب الرئيس على المستوى العالمي لقسم الأتمتة والحلول في شركة Tetra Pak، قائلاً: «يعد معرض «جلفود للتصنيع» حدثاً محورياً بالنسبة لنا؛ فهو الملتقى الذي يجمعنا بنخبة من الشركاء أصحاب الرؤى المستقبلية في القطاع، ونستعرض من خلاله كيف ترسم Tetra Pak ملامح مستقبل تصنيع الأغذية. نفخر هذا العام بإطلاق محفظتنا العالمية الجديدة من حلول الأتمتة المتقدمة والرقمية والتي تهدف إلى تسريع جاهزية المصانع الذكية لتبني الذكاء الاصطناعي. ستساهم هذه الابتكارات في مساعدة المنتجين في منطقة الشرق الأوسط وغيرها على رقمنة عملياتهم وتحقيق الاستفادة الأمثل من مواردهم ودفع عجلة النمو المستدام».

قمة تكنولوجيا الأغذية: الملتقى العالمي الأبرز للخبراء والمبتكرين

وفي قلب أجندة هذا العام، تستضيف قمة تكنولوجيا الأغذية (FoodTech Summit) نخبة من المتحدثين الجدد بزيادة نسبتها 50%، من بينهم خبراء من شركات كبرى مثل Mars وTitan Capital و Unilever وHive Capital إلى جانب نخبة من خبراء التكنولوجيا وصناع السياسات والمبتكرين الذين سيجتمعون معاً لاستكشاف مستقبل المجال. ستتناول النقاشات مواضيع محورية تشمل تقنيات الحفاظ على سلامة سلسلة التبريد في الأسواق الناشئة، ومستقبل تمويل تكنولوجيا الأغذية، بالإضافة إلى بحث ما إذا كانت البروتينات البديلة تمثل بالفعل المرحلة التالية في تطور منظومة التغذية العالمية.

سيستعرض رائد الذكاء الاصطناعي والاستراتيجي الشهير، مارك مينيفيتش، كيف تساهم الأنظمة الذكية ذاتية التكيف في إحداث تحول جذري في منظومة الإنتاج، بما في ذلك مفاهيم مبتكرة مثل سلاسل الإمداد الحية، ومستويات السلامة الفائقة، وتحقيق الكفاءة الكاملة من دون هدر، والسيادة الغذائية القائمة على الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه الجلسات بين المعرفة وفرص التواصل لتمهد الطريق أمام الموجة التالية من الثورة الصناعية، كما أنها ترسخ من مكانة القمة ملتقى فكرياً عالمياً رائداً.