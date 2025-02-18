«جلفود» منصة عالمية لعرض أحدث ابتكارات صناعة الأغذية

أكدت شركات مشاركة في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2025» في نسخته الثلاثين، التي انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى 21 فبراير الجاري، أن المعرض يشكل منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية، ورأوا أن دبي أصبحت بوابة العالم لعقد الشراكات الاستراتيجية في مجال الأغذية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 10 آلاف زائر، ويشارك فيه 5500 شركة وعلامة تجارية، من أكثر من 129 دولة. كما يتوقع أن يشهد المعرض العالمي صفقات محتملة بقيمة 73.4 مليار درهم في قطاع الأغذية.

مواكبة الأسواق

وأكد نزار كيالي، رئيس قطاع الأعمال الزراعية في «مجموعة أغذية»، أهمية المشاركة في معرض «جلفود» باعتباره منصة مهمة للكشف عن أحدث الابتكارات في صناعة الأغذية.

وقال كيالي: يظل تركيزنا منصباً على تقديم منتجات عالية الجودة ومستدامة تجمع بين سبل الإتاحة والقيمة المضافة؛ ما يضمن استفادة المستهلكين والشركات على حدٍ سواء من ابتكاراتنا، كما يمثل الحدث فرصة للتواصل المباشر مع المستهلكين، ويمكننا من مواكبة تطلعاتهم المتغيرة وفهم ديناميكيات السوق بشكل أعمق.

وأضاف: خلال «جلفود 2025» ستقدم «مجموعة أغذية» محفظتها الكاملة عبر قطاعاتها الأربعة الأساسية، تأكيداً لالتزامها بالجودة والاستدامة وتلبية الاحتياجات المتنامية للمستهلكين في المنطقة وخارجها.

كما سنعلن عن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع علامات تجارية إقليمية وعالمية، تعزز حضورنا في الأسواق الرئيسة وتوسع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية.

أما عن أبرز الصفقات التي عقدتها المجموعة خلال الدورات الأخيرة من المعرض، قال كيالي: منذ تأسيس المجموعة في عام 2004، حرصنا على الابتكار في مختلف جوانب قطاع الأغذية والمشروبات.

ونجحنا في تدشين نموذج أعمالنا وترسيخ مكانتنا الريادية في المنطقة من خلال التوسع في قطاعاتنا المتنامية؛ ما أسهم في توسع نطاق وصول منتجات المجموعة إلى أكثر من 67 دولة حول العالم، بنحو 35 منتجاً.

نمو متسارع

من ناحيته، قال كريم حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الزيوت والدهون في شركة «إفكو مصر»: أصبحت دبي بوابة العالم لعقد الشراكات في مجال الأغذية، ونحن موجودون في المعرض منذ انطلاقته قبل 30 عاماً، وقد شهد خلال تلك السنوات نمواً متسارعاً منذ بدايته وأصبح من أكبر الفعاليات العالمية.

ويضيف: يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات نمواً ملحوظاً، مدعوماً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والتوسع في التجارة الإلكترونية، فوفقاً لتقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تم الإشارة إلى توقعات بارتفاع إنفاق المستهلكين على هذا القطاع بنسبة 6.3% خلال العام الماضي، مع زيادة الإيرادات إلى 141 مليار درهم.

وبالنظر إلى هذه المؤشرات الإيجابية، يتوقع استمرار هذا الزخم في عام 2025، مع تحقيق نمو إضافي في الإنفاق والإيرادات، حيث تتوافق هذه التوقعات أيضاً مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي يتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في 2025.

وتابع: أما عن منتجات الشركة، فهي تتوافر في أكثر من 100 سوق عالمي يدعمها أكثر من 95 موقع عمليات في 50 دولة، فالشركة منذ تأسيسها عام 1975 أطلقت علامات تجارية رائدة في مجال المنتجات سريعة الاستهلاك.

الأهم عالمياً

بدوره، قال عمرو قعقع، المدير الشريك لشركة «نيوتري» لصناعة الحليب النباتي والعصائر: يعد معرض «جلفود» المنصة الأهم عالمياً لصناعة الأغذية والمشروبات.

حيث يوفر بيئة متكاملة لاستعراض المنتجات، وتوليد فرص الأعمال، وتعزيز المبيعات، كما يعد نافذة حيوية لاستعراض هذه الابتكارات واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع، بما يرسخ مكانة شركتنا في قطاع الصناعات الغذائية، سواء محلياً أو عالمياً.

وأضاف: بالمقارنة مع المعارض الأخرى في أوروبا أو غيرها من المناطق، فإن «جلفود» يتمتع بقدرات وإمكانات فريدة، مدعومة بالموقع الاستراتيجي لدبي، فهو يعد وجهة عالمية تجمع بين العمل والفرص الاستثمارية والسياحة في آنٍ واحد.

وتابع: تصدر شركتنا منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة مستفيدة من الموقع الجغرافي المميز لدبي، الذي يسهل عمليات التصدير بفضل قربها من الموانئ والمطارات الرئيسية.

كما نغطي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق المحلي من المنتجات الغذائية، بما في ذلك زيت الزيتون والطحينة والحلاوة، كما نتعاون مع كبرى سلاسل التجزئة، حيث ننتج لهم منتجات تحمل علاماتهم التجارية، إلى جانب علامتنا الخاصة؛ ما يعزز من انتشارنا في مختلف الأسواق.