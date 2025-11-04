«المالية» توقّع أول اتفاقية لصكوك الأفراد مع «أبوظبي الإسلامي»

وقّعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.

وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في الإمارات البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.

والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزّأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.

وتتميز منصة «الصكوك الذكية» بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4000 درهم وبزيادات مقدارها 4000 درهم، في حين يصل الحد الأقصى إلى 28 ألف درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة.

كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب «UAE PASS» التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.

خطوة أولى

وقال يونس حاجي الخوري: يأتي توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة أولى في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» والتي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام.

وتمثل الشراكة مع المصرف نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: من خلال هذه الاتفاقية، نتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع.

وكشف في تصريحات للصحفيين على هامش التوقيع عن دخول بنكين جديدين إلى المبادرة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تنهي الوزارة اللمسات الأخيرة مع أحدهم على صعيد تجهيز بنيته التحتية التكنولوجية الخاصة للإعلان عن بدء إصداره الصكوك قربياً خلال أيام.

وأوضح أن الوزارة تطرح لأول مرة صكوكاً مقومة بالدرهم الإماراتي أمام تملك الأفراد، وذلك متاح أيضاً لأصحاب الأعمال، في حين من المنتظر أن تطرح في مرحلة لاحقاً سندات خاصة أيضاً لاستثمار الأفراد.

وتابع أن هناك إصداراً خاصاً من الوزارة لصكوك الأفراد المتداولة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة لم تحدد سقفاً لحجم طرح الصكوك، حيث يرتبط حجم الطرح بالطلب الذي تتلقاه البنوك المشاركة في المبادرة، ولذلك يسمح لكل بنك بإصدار الصكوك وفقاً للطلب المتوفر.

وأشار إلى أن الوزارة أتاحت من اليوم للمصرف عمليات إصدار الصكوك وذلك لأصحاب الحسابات التابعة له أو الباحثين عن الاستثمار عبر فتح الحسابات الجديدة وفق للاشتراطات التنظيمية المطلوبة لفتح الحسابات البنكية.

ولفت إلى وجود فئات مختلفة من الصكوك وفق الفترات الزمنية بعوائد ثابتة على مدى الفترة بما يضمن لأصحابها استثمارات بمبالغ متاحة تضمن لهم استثمارات مضمونة وحياة تقاعدية مناسبة، متوقعا دخول بنوك عدة للمبادرة، وفقاً لمواكبتها الاشتراطات التنظيمية الموضوعة على عمليات البيع والشراء، وإجراءات إمكانية التخارج في أي وقت.

تعزيز فرص الاستثمار

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي ، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا أن نكون الشريك الأول في هذا البرنامج الرائد، الذي يسهم في تعزيز فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين.

فمن خلال سدّ الفجوة بين الأسواق المؤسسية وتلك المخصصة للأفراد، نتيح للجميع الاستثمار في صكوك سيادية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة. ويجسد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والشمول المالي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإمارات.

وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن الاتفاقية توفر أداة جديدة للاستثمارات الصغيرة مع طرح صكوك بقيمة 4000 درهم للأفراد بعد أن كان الاستثمار محدوداً لفئات معينة من المستثمرين بحد أدنى كان يبدأ بقيمة 200 ألف دولار، مضيفاً أن الصكوك متاحة حالياً بالاستثمار على التطبيق الذكي للمصرف.

يونس الخوري:

