1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18 %

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق صافي ربح بعد الضريبة في الربع الأول من العام 1.7 مليار درهم، ما يعكس زيادة 18 % مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 1.9 مليار درهم.

وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14 % لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي.

وسجل الدخل من غير مصادر التمويل نمواً بواقع 35 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع 827 مليون درهم في العام السابق.

وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25 % على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.

وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28 % على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه.

وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25 % على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وحافظ المصرف على تنوع في مصادر التمويل مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 12 % على أساس سنوي، علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 69 % من إجمالي الودائع.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: «استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة. وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، وقد شهد صافي الربح نمواً ملحوظاً ليصل إلى 1.9 مليار درهم قبل الضريبة، ما يعكس نمواً بنسبة 18 % على أساس سنوي مدفوعاً بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 14 % مدعوماً بالزخم المستمر في استقطاب المتعاملين الجدد وزيادة تفاعلهم، مع انضمام 67 ألف متعامل جديد إلى المصرف في الربع الأول لوحده.

وقال محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «النتائج المالية التي حققها مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية العام تؤكد متانة المقّومات التي يتمتع بها المصرف؛ وهي استمرار للأداء المتميز الذي حققه خلال عام 2024، مع وصول العائد على حقوق المساهمين إلى 29 %. كما لمسنا زخماً واسعاً عبر قطاعات أعمالنا الواسعة مع نمو تمويل المتعاملين ووصول كلٍ من إيرادات الأعمال القائمة على الرسوم والدخل من مصادر التمويل إلى معدلات مرتفعة جديدة».

حققنا نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 18 % مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 14 % وتوسيع حجم الأعمال، مع الحفاظ على قوة جودة الأصول والانضباط في التكاليف.

وكانت الأرباح مدعومة بارتفاع أحجام تمويل المتعاملين، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات من مصادر التمويل بنسبة 4 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024. شهد الدخل من غير مصادر التمويل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35 % مقارنةً بالعام الماضي، ما يعكس زيادة تفاعل المتعاملين وقوة مصادر الدخل المتنوعة.