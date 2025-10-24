«إكسبو دبي» تحصد جائزة «المنطقة الحرة الواعدة»

حازت مدينة إكسبو دبي لقب «المنطقة الحرة الواعدة» لعام 2025 من إف دي آي إنتليجنس، المجلة الصادرة عن مجموعة فاينانشال تايمز الرائدة، في إنجاز يرسّخ مكانة المدينة بصفتها مركز أعمال مزدهراً، ويبرز موقعها العالمي، ومنظومتها القائمة على الابتكار، والتزامها بالاستدامة.

يسلط هذا التكريم، الذي يُعد جزءاً من جوائز «إف دي آي إنتلجنس» لأفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2025، الضوء على مدينة إكسبو دبي بصفتها مجتمعاً مزدهراً يدعم الشركات بجميع أحجامها، ويُمكّن ريادة الأعمال والاستثمار بفضل موقع استراتيجي، وبنية تحتية مجهزة للمستقبل، وتقنيات المدن الذكية، وإطار تنظيمي وقانوني داعم.

وقال نجيب العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي : «تُعد هذه الجائزة المرموقة دليلاً على التزام مدينة إكسبو دبي بتوفير بيئة أعمال فريدة تجمع بين الابتكار والتأثير، ومصممة لتحقيق النمو والتعاون، ونحن نعمل على بناء مدينة نابضة بالحياة، مترابطة، محورها الإنسان، حيث يمكن لجميع المؤسسات - من الشركات الناشئة إلى كبرى الشركات متعددة الجنسيات - أن تزدهر، وتسهم في نمو دبي وصنع مستقبل أكثر استدامة».

وتلقت الجوائز لعام 2025 ما مجموعه 80 مشاركة من مناطق حرة من كل أنحاء العالم، منها 16 مشاركة في فئة «المنطقة الحرة الواعدة» للمناطق التي أُطلقت بعد 31 ديسمبر 2022.

وقيّمت لجنة التحكيم القطاعات المستهدفة، والمزايا المُقدمة للشركات، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركات للانتقال أو التوسع داخلها.