«مغامرات الفضاء في ألِف» بمدينة إكسبو دبي.. ارتحالات العلم والخيال

من دون الحاجة إلى مركبة فضائية، تضع وجهة ألِف بمدينة إكسبو دبي الفضاء بين أيدي الأطفال، في رحلة مذهلة، وتجربة استثنائية، خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي، إذ ترتحل بهم في مهرجان «مغامرات الفضاء في ألِف»، الذي تقيمه بالتعاون مع مختبر المستقبل، احتفالاً بأسبوع الفضاء الدولي، إلى عولم خيال وجمال وعلم فريدة، تتحوّل معها مدينة إكسبو دبي إلى موقع نابض بالاكتشافات الفضائية، ذلك على مدار عطلتي نهاية أسبوع متتاليتين: 11 - 12 و18 - 19 أكتوبر، من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً.

ويمكن للزوار استكشاف وجهة ألِف المذهلة، والمشاركة في مجموعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية، وإطلاق الصواريخ المائية، واختبار مهاراتهم كروّاد فضاء في تجربة محاكاة الالتحام الفضائي، يجمع هذا البرنامج بين العلوم والإبداع والتسلية، ليمنحكم يوماً عائلياً لا يُنسى.

ويقدّم مهرجان «مغامرات الفضاء في ألِف» فرصة مميّزة لتوسيع آفاق أفراد الجمهور، ورؤية أنفسهم كمستكشفين، لتصوّر مستقبل الاكتشاف البشري. ويمكن للمستكشفين الصغار بعد ذلك، تصميم الصواريخ المائية وإطلاقها، ضمن ورشة عمل الصواريخ المائية، وتعلم مبادئ الدفع والقوة والديناميكا الهوائية. وبالنسبة للزوار الأكبر سناً، يقدّم المهرجان تجربة «الدفع المائي المطلق».

ضمن ورشة عمل متقدمة، مصمّمة للشباب والشابات، لتمنحهم لمحة حقيقية عن أساسيات الصواريخ المائية، مع محاكاة إقلاع المركبات الفضائية، حيث يستكشف الزوار آليات الدفع والهبوط الآمن وأنظمة المظلات، ما يمنحهم تصوّراً واضحاً عن كيفية عودة المركبات الفضائية إلى الأرض.

وللراغبين في اختبار مهاراتهم كروّاد فضاء، يمكنهم الاستمتاع بتجربة رقمية فريدة، عبر جهاز محاكاة الالتحام الفضائي، حيث يمكنك عيش تحدٍ ممتع بمحاكاة الالتحام بمحطة الفضاء الدولية. وللإبداع أيضاً مكانة مميّزة بين النجوم في ورشة «فن السديم».

حيث يمكنكم ابتكار لوحات تحاكي السحب الكونية، بينما تدعو تجربة «نمذجة الكويكبات»، العائلات لنحت عوالمهم الصخرية الخاصة، المستوحاة من مهمات ناسا إلى بينو وريوغو. كما يمكن لعشاق التفكير الاستراتيجي، الاستمتاع بمسابقة شطرنج التطور النجمي، وهي نسخة مرحة من اللعبة الكلاسيكية.