استراتيجية مدينة إكسبو دبي تسهم في رفع ناتج الاقتصاد الإبداعي

أكدت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، أن استراتيجية المدينة بعيدة المدى تتركز على المساهمة في رفع ناتج الاقتصاد الإبداعي في الإمارة.

وقالت: «حرصنا على تنظيم احتفالات مستوحاة من كل المناسبات المجتمعية التي تحتفي بها دولة الإمارات، ولذلك أطلقنا موسم الوصل تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، مشيرة إلى أنه تم الاستماع خلال السنوات الماضية إلى آراء الآلاف من الزوار في الكثير من الأمور التنظيمية واللوجستية، ومنها أسعار تذاكر دخول الفعاليات، واستجبنا لهم من خلال تخفيض وتوحيد الأسعار، لضمان استقطاب أوسع شريحة منهم».

أهداف

وقالت: «إن موسم الوصل مبادرة ترفيهية ثقافية جديدة من مدينة إكسبو دبي، جاءت نتاج الخبرات المكتسبة، خلال حدث إكسبو 2020 دبي أو خلال السنوات الثلاث الماضية من حيث تنظيم العديد من الفعاليات والتجارب الترفيهية.

والتي حققت النجاح على مستوى استقطاب الجمهور من جنسيات وثقافات متنوعة إلى مدينة إكسبو، مشيرة إلى أن موسم الوصل الحالي سوق ينطلق 31 أكتوبر المقبل، ويستمر حتى مايو 2026.

وسيقدم للزوار تشكيلة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والمهرجانات العائلية على مدار 6 أشهر متواصلة، ويهدف موسم الوصل بشكل أساسي لتعزيز مكانة مدينة إكسبو دبي وجهة ترفيهية وثقافية للعائلات من مختلف الجنسيات، وخلق ذكريات مشتركة لا تنسى مع الأصدقاء وأفراد العائلة».

شعار

وأضافت: «سوف ينطلق موسم الوصل تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، ونحن في مدينة إكسبو دبي نواصل السير على نهج حدث إكسبو 2020 دبي العالمي، وذلك من حيث ابتكار الفعاليات والأنشطة، التي تجمع الناس مهما اختلفت جنسياتهم.

والتي تخلق أجواء الفرح والذكريات المشتركة بين جميع الزوار، ومن هذا المنطلق حرصنا على تنظيم احتفالات مستوحاة من كل المناسبات المجتمعية التي تحتفي بها دولة الإمارات، بحيث تكون هذه الاحتفالات مشتركة بين كل أفراد المجتمع الاماراتي على تنوعه، ولذلك أطلقنا موسم الوصل تحت شعار «لكل مناسبة احتفال».

خبرات

وفيما يخص أهم الفعاليات، التي سيقدمها موسم الوصل أشارت إلى أنه بعد الخبرات التي اكتسبناها في تنظيم الفعاليات المحلية والعالمية خلال إكسبو 2020.

وخلال السنوات الثلاث الماضية في مدينة إكسبو دبي، وجدنا أن الفعاليات التي تحتفي بالمناسبات المجتمعية هي التي تستقطب الشريحة الأكبر من جمهورنا المستهدف، وتجمع كل الزوار في أجواء العائلة الواحدة الكبيرة.

لافتة إلى أن موسم الوصل سيقدم العديد من الفعاليات المتنوعة، مثل «مهرجان الحصاد»، الذي نستضيف فيه أفضل المزارع الإماراتية لتقديم المنتجات الطازجة والعضوية.

بالترافق مع فعاليات ترفيهية عائلية، و«مدينة الشتاء»، التي تعود للعام الرابع على التوالي، بعد أن نجحت في استقطاب حوالي 250 ألف زائر خلال العام الماضي، وحيّ رمضان، الذي نجح بشكل كبير في تعريف الزوار من الجنسيات الغربية بأهم تقاليد رمضان العريقة.

كما يعود معرض «ضيّ دبي» الفني في دورته الثانية، ليعرض تحف فنية من تصميم 7 فنانين إماراتيين، وسينظم «موسم الوصل» ولأول مرة في المنطقة «مهرجان الكيك»، الذي يستقطب أشهر طهاة الحلويات من أنحاء العالم.

نجاح

وذكرت آمنة أبو الهول أن تنظيم الفعاليات في موقع فريد من نوعه «ساحة الوصل»، التي تشكل قلب مدينة إكسبو دبي النابض، يعد من أبرز عوامل نجاح هذا الموسم، فساحة الوصل تتميز بجماليتها وحديقتها المليئة بالأضواء التفاعلية الملونة، و«قبة الوصل»، الحائزة لقب أكبر قبة تفاعلية غامرة في العالم بحسب موسوعة غينيس.

والتي تمتلك أحدث تقنيات الصوت والضوء العالمية، ما يجعل تنظيم أي فعالية في ساحة الوصل بمثابة تجربة لا تنسى، والساحة استقطبت أكثر من 500 ألف زائر خلال الموسم الماضي.

كذلك سهولة دخول وخروج الزوار إلى مدينة إكسبو دبي عبر الشوارع الرئيسية لمدينة دبي، وتوفر الآلاف من مواقف السيارات المجانية، بالإضافة إلى محطة مترو إكسبو دبي، التي تضع الزوار مباشرة على باب الفعاليات، وكون المدينة مخصصة للمشاة فقط، للمحافظة على نظافة ونقاوة أجوائها، كذلك وجود فريق عمل مبدع ومتجانس وذي خبرات متنوعة من أيام حدث إكسبو 2020 دبي.

وجهة عالمية

وقالت: «على الرغم من تركيز حملتنا التسويقية في فعاليات مدينة إكسبو دبي على الزوار من داخل الدولة، وفي منطقة الخليج العربي، إلا أن دبي واحدة من أكثر المدن استقطاباً للسياح العالميين.

ومدينة إكسبو دبي أصبحت من الوجهات الرئيسية في دبي للعائلات من مختلف أنحاء العالم كباقي الصروح الحضارية، التي تستقطب السياح، واستراتيجيتنا بعيدة المدى، تتركز على المساهمة في رفع ناتج الاقتصاد الإبداعي في الإمارة».

أسعار

وأضافت: «استمعنا خلال السنوات الماضية إلى آراء الآلاف من زوارنا في الكثير من الأمور التنظيمية واللوجستية، ومنها أسعار تذاكر دخول الفعاليات، واستجبنا لهم من خلال تخفيض وتوحيد الأسعار، لضمان استقطاب أوسع شريحة من الزوار، ولنجعل حضور فعاليات موسم الوصل سهلاً ومتاحاً للجميع، وقمنا بوضع استراتيجية موحدة لأسعار التذاكر.

بحيث تكون كل تذاكر دخول فعالياتنا المجتمعية والترفيهية 50 درهماً فقط للكبار والصغار، وفعاليات المأكولات والفعاليات الفنية والثقافية بـ75 درهماً، أما الحفلات الغنائية التي يتم تنظيمها ضمن موسم الوصل حصراً فتذكرة الدخول تبلغ 150 درهماً فقط، وفي كل فعاليات موسم الوصل دخول مجاني للأطفال من سن الثالثة وما دون، بالإضافة إلى أصحاب الهمم مع مرافق واحد».

طلب كبير

وحول إطلاق بطاقة موسم الوصل الموسمية أشارت آمنة أبو الهول إلى أن هذه البطاقة جاءت أيضاً بناء على طلب الكثير من الزوار، الذين اعتادوا حضور عدد كبير من الفعاليات خلال الموسم مع عائلاتهم، وتهدف البطاقة الموسمية إلى التوفير المادي لزوارنا المتكررين.

وتسهيل زيارة كل فعاليات موسم الوصل ببطاقة دخول واحدة، دون الحاجة لشراء تذكرة مختلفة لكل فعالية، أو الوقوف في صفوف انتظار طويلة لدخول الفعالية، كما تمنح حاملي البطاقة ركوب مجاني للعربات الكهربائية من المواقف إلى الفعالية وبالعكس، والكثير غيرها من الميزات.

