34.6 % حصة المرأة من العاملين بقطاع الضيافة في الإمارات

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن عمل المرأة في قطاع الضيافة في دولة الإمارات شهد تقدماً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تشكل المرأة الآن نحو 34.6% من العاملين في القطاع، غير أن طريقها نحو القيادة بالقطاع لا يزال بحاجة إلى جهود مضاعفة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «كيف تعيد النساء تعريف القيادة في قطاع الضيافة» نظمتها أكاديمية أبوظبي للضيافة.

وأدارت اللقاء جورجيت دايفي، المديرة العامة لأكاديمية أبوظبي للضيافة، بمشاركة أمل حرب، مستشار التسويق ونائب رئيس مجلس التسويق الاستشاري في (HSMAI).

وأكد المشاركون أن النساء يشكّلن الأغلبية في قطاع الضيافة عالمياً، لكن نسبة تمثيلهن في المناصب التنفيذية العليا لا تتجاوز 7%، وهناك فجوة في الأجور تصل إلى نحو 15% مقارنة بالرجال في المناصب ذاتها.

وكشفت شيخة الكعبي، الرئيسة التنفيذية لفندق إرث أبوظبي، أن نحو 20% من إجمالي 3900 موظف في مؤسستها من النساء، مشيرة إلى الدور المتنامي للقيادات النسائية في صياغة تجارب ضيافة متجذّرة في الثقافة الإماراتية.

وقالت جورجيت دايفي، المديرة العامة لأكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش: «تشكّل النساء 60% من الطلبة و62.5% من الموظفين، وأكثر من 55% منهن في مناصب قيادية.

وتلعب المؤسسات التعليمية دوراً أساسياً في تطوير البرامج التي لا تركز فقط على المهارات الأساسية للضيافة، بل أيضاً على القيادة، وحل المشكلات، وفنون الإلقاء، وآداب الاجتماعات».

وتناولت فابيين ماثيس، مديرة قطاع الضيافة في الإمارات لدى مؤسسة جيتكس دور المؤسسات الأكاديمية في «ترسيخ قيم الشمولية، والابتكار، والمرونة في الجيل الجديد من القادة. وقالت: « لدينا قيادات نسائية مميزة ضمن فريق يشكل النساء فيه نحو 39% من القوى العاملة».

وقالت أمل الباروت، مديرة المبيعات الأولى في «ميرال ديستينشنز»، إن مجال المبيعات من المجالات الصعبة، وغالباً ما يُقلل من شأن النساء فيه، رغم أن المرأة تضيف لمسة مختلفة، وتنظر المرأة دائماً إلى ما يريده العميل وما يحتاجه فعلياً.