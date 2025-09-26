الإمارات تعزز مكانتها لاعباً محورياً في صناعة السياحة العالمية

نجحت دولة الإمارات في تعزيز دورها المحوري في منظومة السياحة العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة أولى على خريطة السفر والفعاليات والاستثمارات الدولية.

وتحتفي الإمارات غداً بـ «يوم السياحة العالمي»، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر من كل عام، إذ يواصل قطاعها السياحي أداءه الاستثنائي في تحقيق أرقام قياسية على مختلف الصعد، ما يعكس تفوق النموذج الإماراتي في تقديم تجارب سياحية استثنائية، حظيت بتقدير المؤسسات الدولية، وإعجاب الزوار والسياح من حول العالم.

إنجازات نوعية

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن قطاع السياحة حقق مجموعة من الإنجازات النوعية، مثل إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفوز ابنة الإمارات سعادة شيخة النويس، كأول إماراتية على مستوى العالم، بمنصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، للفترة من 2026 حتى 2029.

وأضاف أن الإمارات حلت ضمن أعلى سبع وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح، كما تصدرت المراكز الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران والسفر، وعلى رأسها مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

وأشار إلى اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُعد الأكبر في العالم، بتكلفة إجمالية 128 مليار درهم، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

الزوار الدوليون

وأوضح وزير الاقتصاد والسياحة، أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفعت إلى 257.3 مليار درهم خلال عام 2024، أي ما يمثل 13 % من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2 % مقارنة بعام 2023، و26 % مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، لافتاً إلى أن الدولة استقبلت زواراً دوليين من أسواق رئيسة، أبرزها الهند بنسبة 14 % من إجمالي الزوار، والمملكة المتحدة 8 %، وروسيا 8 %، والصين 5 %، والسعودية 5 %، و60 % من بقية أنحاء العالم.

وذكر أن إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات بلغ 217.3 مليار درهم خلال 2024، بنسبة نمو 5.8 % مقارنةً بعام 2023، وبنسبة 30.4 % مقارنةً بعام 2019، كما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي 57.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 2.4 % مقارنةً بعام 2023، و41 % مقارنة بعام 2019.

الإشغال الفندقي

ولفت إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة زادت، لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال 2024، وارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78 % خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، كما وصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة خلال 2024 إلى حوالي 30.75 مليون نزيل، مقارنةً بـ 28.08 مليون نزيل خلال 2023، بنسبة نمو 9.5 %، ما يمثل نحو 77 % من المستهدف الوطني للاستراتيجية، والبالغ 40 مليون نزيل سنوياً.

وأوضح أن إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة، تجاوز خلال الفترة بين عامي 2015 و2024، حاجز المليار مسافر، كما ارتفع إجمالي حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى أكثر من 6.4 ملايين حركة، فيما ارتفع عدد الزوار الدوليين للإمارات من نحو 15 مليون زائر في عام 2014، إلى ما يزيد على 29 مليون زائر في 2024.

يذكر أن مطارات الدولة استقبلت خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2025، نحو 102.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 5.3 %، مقابل 97.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها من عام 2024.

الاستثمارات السياحية

وقال معالي عبد الله بن طوق، إن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغت 28.8 مليار درهم خلال 2023، وزادت إلى 32.2 مليار درهم خلال 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم خلال 2025.

وأوضح أن إطلاق وبدء العمل على العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية، منها مبادرة الميثاق الوطني للسياحة، ومبادرة المخيم الصيفي لقطاع الضيافة، ودعم السياحة الداخلية وترويج الوجهات الجديدة، مثل حملة أجمل شتاء في العالم، وتعزيز الحضور الدولي بالمنظمات السياحية العالمية، وسياسة دمج السياحة بالمناهج التعليمية، ومشروع الربط الإلكتروني لبيانات المنشآت الفندقية مع الجهات السياحية المحلية، ومشروع تسهيل إجراءات تصاريح النقل السياحي الجماعي بين إمارات الدولة، ومشروع المسارات السياحية الكبرى بالإمارات، لزيادة متوسط مدة إقامة الزوار، ودعم التنوع السياحي بالدولة، وتسليط الضوء على المقاصد والمزارات السياحية بكل إمارة.

وقال إن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، حقق معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استقبلت المنشآت الفندقية خلال أكثر من 16 مليون نزيل، بنسبة نمو بلغت 5.5 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيراً إلى وجود 1,243 منشأة فندقية في الدولة، تضم أكثر من 216 ألف غرفة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، كما دخل الأسواق الإماراتية 16 فندقاً جديداً خلال عام 2024.

وأضاف أن إيرادات المنشآت الفندقية ارتفعت لتصل إلى أكثر من 26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة نمو 6.3 %، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

نزلاء الفنادق

وتوقع معالي عبد الله بن طوق، أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى 33 مليون نزيل خلال عام 2025، وكذلك ارتفاع الإيرادات الفندقية بنسبة 7 % خلال هذا العام، مقارنةً بـ 45 مليار درهم في 2024، مع التوقع أن تستقبل مطارات الإمارات قرابة 160 مليون مسافر، نتيجة لتوسيع المطارات، وافتتاح خطوط جديدة.

أجمل شتاء

وأشار معاليه إلى أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، خلال نسخها الخمس، أسفرت عن نتائج متميزة على مستوى إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة، التي بلغت نحو6.7 مليارات درهم، وسجلت الحملة نمواً كبيراً في إيرادات المنشآت الفندقية بنسبة 90 %، حيث بلغت الإيرادات في النسخة الأولى مليار درهم، فيما وصلت إلى 1.9 مليار درهم في النسخة الخامسة.

وأكد أن الحملة نجحت خلال السنوات الماضية بالوصول إلى أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم، ما أظهر معالم دولة الإمارات ووجهاتها المتنوّعة بصورة متميزة، وعرّف المشاهد في المنطقة والعالم على كنوز الدولة السياحية والطبيعية.

وتستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي»، في 27 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة»، بمشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين من 53 دولة أفريقية، إذ يعكس الحدث مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً في الاستثمار السياحي، ويؤكد دورها كجسر للتواصل بين الأسواق الأفريقية والعالمية.