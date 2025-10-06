16.3 مليار درهم الأصول العقارية في «دبي للاستثمار»

طرح «الإمارات للزجاج» و«إيميكول» خلال عامين

«دبي للاستثمار» تتوسع محلياً ودولياً

عائدات طرح «مجمع دبي للاستثمار» لإطلاق مشاريع تطويرية جديدة

طرح 4 شركات تابعة وفق جدول يراعي جاهزية السوق

الإعلان عن مشروع عقاري جديد بمنطقة ميدان في دبي قريباً

طلب قوي على قطاع العقارات في الدولة

مرونة عالية للاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات العالمية

أكد خالد بن كلبان ، نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، ارتفاع إجمالي الأصول العقارية في شركة دبي للاستثمار وشركاتها التابعة إلى حوالي 16.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2025 ، متوقعاً طرح « الإمارات للزجاج » و« إيميكول »، خلال فترة تمتد من عام إلى عامين، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم الإدراجات المقبلة وفق جدول مدروس يراعي جاهزية السوق وجودة الطروحات، لضمان تقديم عروض نوعية ومتوازنة.

وأضاف خالد بن كلبان ، في حوار مع «البيان»، أن اختيار مجمع دبي للاستثمار كخطوة أولى في خطة الإدراج، جاء بناء على تاريخه المؤسسي المتميز، وحضوره القوي في السوق، ونضج بنيته التشغيلية ما يؤهله لتحقيق قيمة نوعية عند الطرح، إذ تستند عملية الاختيار إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل الأداء المالي المستقر والسجل التشغيلي المتميز ومواءمة التوجهات السوقية، إلى جانب الانسجام الاستراتيجي مع الأهداف طويلة المدى للمجموعة.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في « دبي للاستثمار » أن قطاع العقارات في الإمارات يشهد طلباً متواصلاً وقوياً، مدفوعاً بالنمو السكاني، وتوسع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب الإقبال المتزايد على المشاريع السكنية المتكاملة وذات الجودة العالية، متوقعاً أن يحافظ السوق على مرونته خلال السنوات الثلاث المقبلة، في بيئة تتيح تنمية العائد، وفيما يلي نص الحوار:

أعلنتم أخيراً عن اعتزام طرح نحو 25 % من «مجمع دبي للاستثمار» للاكتتاب العام، ما الذي دفع لاتخاذ هذه الخطوة الآن.. وكيف سيسهم الطرح في تعزيز نمو الشركة؟

يمثل قرار طرح ما يصل إلى 25 % من مجمع دبي للاستثمار عبر اكتتاب عام أولي خطوة استراتيجية مدروسة، تنسجم مع التوجه الأشمل للمجموعة نحو تنويع محفظتها وتعزيز حضورها المؤسسي، حيث يعكس الطرح حرص «دبي للاستثمار» على اقتناص الفرص المجدية التي تسهم في زيادة العائدات وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، إذ تحرص المجموعة على اتخاذ قرارات حاسمة كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

وصُمم هذا الاكتتاب ليشكل نقطة تحول نوعية، من حيث تعزيز الجدوى الاقتصادية للملاك، بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين جدد يتشاركون رؤية المجموعة للنمو على المدى الطويل، فيما يأتي توقيت الطرح متزامناً مع نضج النموذج التشغيلي للمجمع، إلى جانب ظروف السوق المواتية، ما يجعل هذه المرحلة مثالية للارتقاء بمستويات القيمة وتحقيق مكاسب استراتيجية.

هذا، وسيتم توظيف عائدات الاكتتاب وفق خطة مدروسة لدعم التوسع، وتحفيز الابتكار، وتسريع المبادرات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، بهدف تعزيز قوة واستدامة المحفظة الاستثمارية للمجموعة.

ذكرتم أنكم تخططون لطرح 4 شركات تابعة خلال السنوات المقبلة، بواقع شركة واحدة كل عام تقريباً.. ما المعايير التي تعتمدونها لاختيار هذه الشركات؟ وأيها الأقرب للإدراج أولاً؟

لا تزال عمليات طرح شركات تابعة لمجموعة دبي للاستثمار قيد الدراسة والتقييم، وذلك ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز القيمة وتنويع المحفظة الاستثمارية.

وتستند عملية الاختيار إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل الأداء المالي المستقر والسجل التشغيلي المتميز ومواءمة التوجهات السوقية، إلى جانب الانسجام الاستراتيجي مع الأهداف طويلة المدى للمجموعة.

وجاء اختيار «مجمع دبي للاستثمار» كخطوة أولى في خطة الإدراج، بناء على تاريخه المؤسسي المتميز، وحضوره القوي في السوق، ونضج بنيته التشغيلية ما يؤهله لتحقيق قيمة نوعية عند الطرح.

وسيتم تنظيم الإدراجات المقبلة وفق جدول مدروس يراعي جاهزية السوق وجودة الطروحات، لضمان تقديم عروض نوعية ومتوازنة.

بالنسبة لشركتي «الإمارات للزجاج» و«إيميكول»، ما الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة السوقية المستهدفة؟ ومتى يمكن أن تكونا جاهزتين للاكتتاب العام؟

بالنسبة للشركات الصناعية التابعة للمجموعة، وفي مقدمتها «الإمارات للزجاج» و«إيميكول»، يتطلب تحقيق التقييمات السوقية ضرورة العمل على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية المالية.

وتعمل كلا الشركتين على رفع الطاقة الإنتاجية وتحديث العمليات التشغيلية، بما يعزز تنافسيتهما ويرسخ حضورهما في السوق.

وبالنظر إلى وتيرة التقدم الحالية وظروف السوق، تتوقع «دبي للاستثمار» أن تبلغ هذه الشركات مستوى الجاهزية للطرح العام خلال فترة تمتد من عام إلى عامين، في خطوة تستند إلى جاهزية السوق وحرص المجموعة على تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين.

تمثل العقارات نحو 71 % من إجمالي أصول المجموعة، فهل يمكن أن تحدثنا عن أبرز مشاريعكم الحالية؟ وما توقعاتكم لسوق العقار في الإمارات خلال الثلاث سنوات المقبلة؟

تعد العقارات حتى اليوم ركيزة أساسية في استراتيجية «دبي للاستثمار»، إذ تمثل نحو 71 % من إجمالي أصول المجموعة، وتضم المحفظة الحالية مجموعة من المشاريع الرائدة التي تعكس التزام الشركة بالجودة والابتكار والنمو المستدام، من بينها مشروع «دانه بيي» متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في رأس الخيمة، و«فيوليت تاور» في قرية جميرا الدائرية، إلى جانب «أصايل أفينيو» ضمن مشروع «تلال مردف»، الذي يوفر مشروع سكني متكامل يراعي أعلى معايير الراحة وجودة الحياة، وقريباً سنعلن عن مشروع عقاري جديد بمنطقة ميدان في دبي.

وتواصل «دبي للاستثمار» تعزيز حضورها عبر جملة من المشاريع قيد التطوير على مستوى الدولة والعالم، أبرزها المشروع الاستراتيجي متعدد الاستخدامات «مجمع دبي للاستثمار-أنغولا» في أفريقيا، والذي يجري تطويره بالتعاون مع الجهات الحكومة المحلية، ويأتي امتداداً لرؤية دبي للاستثمار في التوسع المدروس وتعظيم العائد الاستثماري الاستراتيجي عبر الأسواق الدولية.

ويشهد قطاع العقارات في الإمارات طلباً متواصلاً وقوياً، مدفوعاً بالنمو السكاني، وتوسع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب الإقبال المتزايد على المشاريع السكنية المتكاملة وذات الجودة العالية.

وتتوقع المجموعة أن يحافظ السوق على مرونته خلال السنوات الثلاث المقبلة، في بيئة تتيح تنمية العائد في القطاعين السكني والتجاري على حد سواء.

ذكرتم خططاً لمشروع عقاري في أنغولا بمشاركة حكومية محلية.. ما تفاصيل المبادرة؟ وهل لديكم خطط للتوسع؟ وما هي؟

يمضي مشروع «مجمع دبي للاستثمار-أنغولا» قُدماً وفق الجدول الزمني المخطط، بوصفه أحد المشاريع متعددة الاستخدامات الرئيسية التي تطورها المجموعة على مساحة تبلغ 2000 هكتار، بهدف إنشاء مركز صناعي وتجاري وسكني متكامل في أنغولا.

وتشهد المرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية تقدماً مطرداً، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين، ما يعكس الثقة بقدرة المشروع على الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مسارات التصنيع في أنغولا.

وفي إطار هذا التوجه، وقعت شركة «جلوبال فارما» التابعة للمجموعة والمملوكة لها بالكامل، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة الأنغولية لتأسيس منشأة متخصصة في تصنيع الأدوية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما تخطط المجموعة لإنشاء خطوط تصنيع تابعة لكل من «الإمارات للزجاج» و«شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية» ضمن المجمع، ويتم حالياً التفاوض مع عدد من المستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم في مجمع دبي للاستثمار في أنغولا.

لديكم أكثر من 20 شركة صناعية، مع توسعات كبيرة في «الإمارات للزجاج» و«غلوبال فارما».. كيف تسير هذه المشاريع؟ وهل هناك خطط لتوسيع نشاطكم الصناعي خارج الإمارات؟

تشهد المشاريع الصناعية التابعة لـ«دبي للاستثمار»، وفي مقدمتها شركات الزجاج التابعة للمجموعة، و«الإمارات للزجاج»، و«الإمارات للألواح الزجاج المسطح»، و«الشركة السعودية الأمريكية للزجاج»، وشركة «جلوبال فارما»، نمواً متسارعاً مدعوماً باستثمارات نوعية في مجال التقنيات الحديثة، ما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية والارتقاء بمستويات تميزها التشغيلي على المدى الطويل.

ما حجم استثماراتكم الحالية والمستقبلية في قطاعي العقارات والصحة؟ وكيف يدعم استدامة محفظتكم الاستثمارية؟

يبلغ إجمالي الأصول العقارية في شركة دبي للاستثمار وشركاتها التابعة 16.3 مليار درهم حتى 30 يونيو 2025، في حين تضم استثمارات الشركة في القطاع الصحي ملكية كاملة في شركة «جلوبال فارما» لتصنيع الأدوية.

صندوق «المال كابيتال ريت» يُعد من أدواتكم المهمة.. ما هي خطط التوسع فيه؟ وكيف سيستفيد المستثمرون المحليون والأجانب بعد زيادة رأس ماله المرتقبة؟

أتم صندوق «المال كابيتال ريت» بنجاح الطرح العام المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع، إذ جمع ما يصل إلى 242 مليون درهم عبر إصدار 220 مليون وحدة جديدة.

وقد خُصص الطرح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مع منح الأولوية لحملة الوحدات الحاليين، حفاظاً على نسب ملكيتهم وتعزيزاً لاستقرار قاعدة المستثمرين.

ويوظف رأس المال المجمع في دعم نمو محفظة صناديق الاستثمار العقاري، عبر الاستحواذ على أصول مدرة للدخل في قطاعات مرنة تشمل التعليم والرعاية الصحية والصناعات الحيوية، بما يعزز التنويع ويرسخ النمو المستدام على المدى الطويل.

ويتمتع صندوق المال كابيتال ريت بسجل أداء قوي، إذ حافظ على توزيعات ثابتة بنسبة 7 % منذ عام 2023، مدعومة بإشغال كامل للمحفظة، واستقرار في عقود الإيجار، ومتوسط فترة إيجارية غير منتهية الأجل (WAULT) يبلغ نحو 20 عاماً.

كيف ترون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على استثمارات «دبي للاستثمار»؟ وهل يمكن أن تستفيدوا من إعادة توجيه بعض الصناعات إلى الإمارات بسبب هذه الرسوم؟

نعتقد في «دبي للاستثمار» بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستفتح آفاقاً جديدة، وتمثل فرصاً استراتيجية مهمة، إذ إن تأثيرها المباشر سيكون محدوداً على دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين يواصل الاقتصاد الوطني إظهار مرونة عالية في مواجهة المتغيرات العالمية.

ومن شأن هذه التحولات أن تدفع جملة من الشركات إلى إعادة النظر في سلاسل التوريد العالمية، والبحث عن بدائل أكثر كفاءة واستقراراً، وهنا تبرز دولة الإمارات مركزاً إقليمياً جاذباً، بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وبيئتها الاقتصادية المحفزة.

حققتم أرباحاً صافية بلغت 1.3 مليار درهم في 2024 بنمو 21 %، هل تتوقعون نمواً أعلى العام الجاري؟ وما العوامل الرئيسية التي أسهمت في هذه النتائج؟ وكيف تحافظون على هذا الزخم؟

يعكس أداء «دبي للاستثمار» خلال النصف الأول من عام 2025 متانة محفظتها المتنوعة، إذ تواصل العقارات دورها المحوري مدعومة بمحفظة إيجارية مستقرة وتقدم ملموس في المشاريع الكبرى.

في المقابل تستفيد الأنشطة الصناعية من الكفاءات التشغيلية والطلب المتواصل، ما يعزز حضور المجموعة في القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وتواصل «دبي للاستثمار» تركيزها على النمو المدروس عبر القطاعات الرئيسة، مع التقدم المنتظم في تطوير مشاريع بارزة مثل «أصايل أفينيو» ضمن مشروع «تلال مردف»، و«دانه بيي»، و«فيوليت تاور»، والتي تسير جميعها وفق الجداول الزمنية المحددة للتسليم.

ويعكس صندوق «المال كابيتال ريت» تنامي ثقة المستثمرين، مساهماً في تعزيز توسع المجموعة ضمن قطاعات حيوية ومرنة مثل التعليم والرعاية الصحية والعقارات الصناعية، وتحافظ دبي للاستثمار بفضل محفظة مشاريع متكاملة ورؤية استراتيجية راسخة، على موقع ريادي يمكّنها من تعزيز قيمة المساهمين وتحقيق عوائد مستدامة.

أخيراً كيف ترون مستقبل «دبي للاستثمار» خلال السنوات الخمس المقبلة؟ وما القطاعات الجديدة التي تركزون عليها، لتعزيز موقع الشركة إقليمياً وعالمياً؟

ستواصل «دبي للاستثمار» على مدى السنوات الخمس المقبلة، تعزيز مكانتها في السوق عبر تنفيذ أعمال المشاريع العقارية الرئيسية في الوقت المحدد، والتوسع في الأعمال المدرة للدخل مثل صندوق «المال كابيتال ريت»، والاستثمار الاستراتيجي في القطاعات عالية النمو.

وتركز المجموعة على مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية وخدمات الأعمال، والاستفادة من هذه القطاعات لدفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز قيمة المساهمين، وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة والعالم.