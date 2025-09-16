«إيميكول» توسع أعمالها في الإمارات باتفاقية امتياز مع «الريف للتبريد»



أعلنت شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول)، وهي مشروع مشترك بين «دبي للاستثمار»، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة «أكتيس»، الاستثمارية المتخصصة في البنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة الريف للتبريد، التي تمتلك امتيازاً حصرياً لتبريد المناطق في مجمع الريف داون تاون في أبوظبي. وتمثّل الاتفاقية خطوة نوعية تكرس دخول «إيميكول» إلى سوق أبوظبي، ويأتي ضمن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مختلف إمارات الدولة، عبر نماذج تشغيلية مستدامة تلبي احتياجات القطاع وتواكب تطلعاته المستقبلية.



تبلغ الطاقة الإنتاجية المركبة لمحطة تبريد منطقة الريف 8005 أطنان تبريد، في حين تصل سعة التوصيل إلى 9629 طن تبريد، ما يمكنها من توفير خدمات التبريد في 46 مبنى، وما يزيد على 1800 وحدة سكنية، بالإضافة إلى نحو 36 منشأة تجارية.

وتولت «إيميكول» إدارة المحطة رسمياً منذ يوليو 2025، وتعتزم تنفيذ تحسينات تقنية تهدف إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية والحد من استهلاك الطاقة، بما ينسجم مع نموذج البناء والتملك والتشغيل والنقل (BOOT)، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق العمليات وتعزيز جودة الخدمات في قطاع التبريد في أبوظبي.



محطة مهمة

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: «تشكل اتفاقية الامتياز مع شركة الريف للتبريد محطة مهمة في مسار توسع إيميكول، إذ حصلت الشركة بموجبه على امتياز حصري لخدمات تبريد المناطق في مجمع الريف داون تاون في أبوظبي. ونجحت الشركة من خلال الاتفاقية في توسيع نطاق حضورها في العاصمة، إضافة إلى توسيع نطاق أصول «إيميكول» التشغيلية ضمن قطاع تبريد المناطق على مستوى الدولة. ويشكل هذا الإنجاز جزءاً من خطة تشغيلية تركز على نماذج طويلة الأجل، وتعتمد على الارتقاء بمستويات كفاءة الأداء وتوسيع نطاق العمليات بشكل مدروس. وتواصل الشركة في إطار هذه الاستراتيجية تقديم حلول تبريد موثوقة وفعالة وقابلة للتطوير، تستجيب لاحتياجات قاعدة متنامية من العملاء في دولة الإمارات».



خدمات موثوقة

وقال محمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة منازل العقارية: «يعد تبريد المناطق من الركائز الأساسية في دعم التنمية العمرانية المستدامة. وتواصل إيميكول من خلال هذا الاتفاق ترسيخ حضورها كونها مزوّداً رئيساً في قطاع التبريد على مستوى الدولة. ويضمن المشروع مواصلة تقديم خدمات تبريد موثوقة وذات كفاءة عالية لسكان مجمع الريف داون تاون، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم على المدى الطويل، مع دعم عمليات تطوير البنية التحتية في أبوظبي بما يواكب متطلبات النمو العمراني والتجاري في الإمارة».

يمثّل مصنع الريف إضافة استراتيجية إلى محفظة إيميكول المتنامية من مرافق تبريد المناطق المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. يوفر المصنع خدمات التبريد للمباني السكنية، إلى جانب عدد من منافذ البيع بالتجزئة. وتؤكد اتفاقية الامتياز التزام إيميكول بتوسيع نطاق عملياتها على مستوى الدولة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتوفير حلول تبريد قابلة للتطوير تلبي احتياجات المشاريع العمرانية الكبرى في الدولة.