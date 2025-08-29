اتفاق بين «الإمارات للزجاج» و«كليرفيو تكنولوجيز» لتصنيع الزجاج الشمسي

كما تحصل «الإمارات للزجاج» على حقوق توزيع غير حصرية لهذه الحلول في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتلبية الطلب المُتزايد على مواد البناء المُستدامة في البيئات المشمسة.
وتعكس هذه الشراكة مدى تزايد الاهتمام في السوق بحلول الطاقة المتجددة المُدمجة في مواد البناء، إذ يتم تصميم تقنيات الزجاج الشمسي والـواجهات الزجاجية والكسوة الخارجية للمباني بحيث تلائم المباني التجارية والسكنية والمؤسسية، وتُستخدم في الواجهات والأسقف الزجاجية والنوافذ والمظلات وحتى البيوت الزراعية، لتوفر مزيجاً من الكفاءة التشغيلية وترشيد الطاقة ومرونة التصميم.
وتُعزز واجهات «كليرفيو» الشمسية المُتكاملة إنتاج الطاقة المُتجددة في مواقع البناء، ما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع تحسين الإضاءة الطبيعية وتخفيف الحرارة في المبنى، وهو حل مثالي للدول مثل الإمارات.