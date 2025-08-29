اتفاق بين «الإمارات للزجاج» و«كليرفيو تكنولوجيز» لتصنيع الزجاج الشمسي

أعلنت «الإمارات للزجاج»، الشركة المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوزيع لمدة خمس سنوات مع شركة «كليرفيو تكنولوجيز»، الأسترالية للتعاون بين الجانبين في إدخال أحدث تقنيات وحلول الزجاج الشمسي المتطور إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري.

وبموجب الاتفاقية، تتولى «الإمارات للزجاج» تصنيع الزجاج المُدمج بالطاقة الشمسية الذي تطوره «كليرفيو»، وهي تقنية من الجيل التالي تتيح للزجاج توليد الكهرباء ذاتياً من ضوء الشمس مع الحفاظ على النقاء والعزل الحراري عالي الكفاءة.

كما تحصل «الإمارات للزجاج» على حقوق توزيع غير حصرية لهذه الحلول في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، لتلبية الطلب المُتزايد على مواد البناء المُستدامة في البيئات المشمسة.

وتعكس هذه الشراكة مدى تزايد الاهتمام في السوق بحلول الطاقة المتجددة المُدمجة في مواد البناء، إذ يتم تصميم تقنيات الزجاج الشمسي والـواجهات الزجاجية والكسوة الخارجية للمباني بحيث تلائم المباني التجارية والسكنية والمؤسسية، وتُستخدم في الواجهات والأسقف الزجاجية والنوافذ والمظلات وحتى البيوت الزراعية، لتوفر مزيجاً من الكفاءة التشغيلية وترشيد الطاقة ومرونة التصميم.

وتُعزز واجهات «كليرفيو» الشمسية المُتكاملة إنتاج الطاقة المُتجددة في مواقع البناء، ما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مع تحسين الإضاءة الطبيعية وتخفيف الحرارة في المبنى، وهو حل مثالي للدول مثل الإمارات.