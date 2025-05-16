«طيران الإمارات» تتفاوض مع مزودين عالميين لتطوير خدمات الإنترنت

أعلن متحدث باسم «طيران الإمارات» أن الناقلة تجري محادثات حالياً مع عدد من أبرز الشركات العالمية بشأن تطوير خدمات الإنترنت على متن رحلاتها، دون أن يحدد أسماء الشركات التي يجري التفاوض معها.

جاء ذلك رداً على تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، قالت فيه إن «طيران الإمارات» تجري محادثات مع شركة «سبيس إكس»، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بهدف تطوير خدمة الإنترنت على متن رحلاتها.

وقال المتحدث إنه على الرغم من أن «سبيس إكس» هي إحدى الشركات التي يجري التفاوض معها، فإن المفاوضات تشمل عدة مزودين عالميين رئيسيين، في خطوة تسعى من خلالها أكبر شركة طيران دولية في العالم إلى تعزيز تجربة الاتصال بالإنترنت أثناء الطيران.

وأضاف المتحدث باسم «طيران الإمارات»: إن هذه المباحثات التي تستهدف تطوير خدمات الإنترنت تأتي في إطار التزام الناقلة بالاستثمار المكثف في تطوير منتجاتها وخدماتها، وتقديم أفضل الخدمات في الأجواء، بما في ذلك تقديم أفضل أنظمة الاتصال بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية على متن رحلاتها.

طيران الإمارات تناول 2.8 مليون حقيبة شهرياً إلى 140 وجهة

شراكات «طيران الإمارات» تغطي 1750 مدينة حول العالم

طيران الإمارات تشغّل «العملاقة» إلى 51 وجهة عالمية

طيران الإمارات تطلق "الإمارات لخدمات الشحن السريع" لتوصيل الشحنات والطرود حول العالم