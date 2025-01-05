طيران الإمارات تشغّل «العملاقة» إلى 51 وجهة عالمية

تعتزم «طيران الإمارات» تشغيل طائرتها العملاقة من طراز «A380» إلى 51 وجهة حول العالم خلال 2025، تشمل مدناً في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية. وتواصل «طيران الإمارات» تعزيز مكانتها في صناعة الطيران من خلال تشغيل أكثر من نصف أسطول طائرات «إيرباص A380» في العالم، حيث تمتلك حالياً 94 طائرة من هذا الطراز.

وتُعتبر «A380» من أبرز طائرات الطيران في العالم، حيث توفر للمسافرين تجربة سفر فاخرة مع تقنيات حديثة ومساحة واسعة.

وستعمل «طيران الإمارات» على تشغيل العملاقة إلى نحو 21 وجهة أوروبية، تشمل المدن الرئيسية مثل لندن هيثرو وباريس شارل ديغول وفرانكفورت، إضافة إلى وجهات أخرى مثل غلاسغو وكوبنهاغن. وروما فيوميتشينو ومدريد وبرشلونة وغيرها من الوجهات.

وتستمر «طيران الإمارات» في تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية، حيث ستسير طائرات «A380» إلى مدن رئيسية مثل نيويورك ولوس أنجليس وتورنتو، وتشمل الوجهات الأخرى في أمريكا الشمالية هيوستن وواشنطن دولس وسان فرانسيسكو.

وستستمر «طيران الإمارات» في تشغيل «A380» إلى وجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك القاهرة والرياض وجوهانسبرغ. هذه الوجهات تعزز شبكة «طيران الإمارات» الإقليمية، مما يلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح في المنطقة. وتظل آسيا سوقاً رئيسياً لطيران الإمارات، حيث ستواصل «A380» الرحلات إلى مدن كبيرة مثل هونغ كونغ وطوكيو ناريتا وسنغافورة.

إضافة إلى ذلك، ستبدأ الخدمة إلى شنغهاي بودونغ في يونيو، مما يضيف إلى مجموعة الوجهات الواسعة التي تشمل سول إنشيون ومومباي وبانكوك.

وتهتم طيران الإمارات أيضاً بتوفير الراحة والرفاهية للمسافرين المتجهين إلى أوقيانوسيا، حيث ستسير طائرات A380 إلى سيدني وملبورن وأوكلاند وغيرها من الوجهات. ستضمن الطائرات A380 ذات الكبائن الواسعة والميزات المتطورة تجربة سفر لا تُنسى عبر المحيط الهادئ.