الإمارات تتصدر صفقات الاندماج والاستحواذ إقليمياً بـ 25.4 مليار دولار

كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنطقة سجلت 425 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 58.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 31 % في عدد الصفقات، و19 % في قيمتها، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحافظت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مكانتهما، أفضل وجهتين مستهدفتين بالصفقات في النصف الأول من عام 2025، مع تسجيلها صفقات بقيمة 25.4 مليار دولار، و2.5 مليار دولار على التوالي، تركزت بشكل أساسي في قطاع الكيماويات والصناعات والعقارات، ليتصدر البلدان نشاط الصفقات في النصف الأول من العام، بتسجيلهما صفقات بقيمة 27.9 مليار دولار.

وقال براد واتسون رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُؤكد الأداء الإيجابي في النصف الأول من عام 2025، على قوة سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وديناميكيته ومرونته.

ونحن نشهد نشاطاً قياسياً عابراً للحدود، حيث يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من التقلبات قصيرة الأجل، مع سعي حثيث نحو التوسع والابتكار، والفرص الجديدة في السوق.

ولا تزال الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، وجهةً جاذبةً لرأس المال العالمي، وذلك بفضل إطارها التنظيمي المستقر، وتركيزها على التنويع الاقتصادي، في حين تفتح الشراكات الإقليمية مع أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، آفاقاً جديدةً للنموّ الاقتصادي».

الصفقات العابرة للحدود

شكلت الصفقات العابرة للحدود 55 % من إجمالي حجم الصفقات، و78 % من إجمالي قيمتها في النصف الأول من عام 2025، إذ سجّلت 233 صفقة، بقيمة 45.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية.

وساهم قطاعا الكيماويات والتكنولوجيا معاً، بنسبة 67 % من قيمة هذه الصفقات، بقيادة صفقات كبرى، مثل استحواذ شركتي بورياليس إيه جي (Borealis AG) وأو إم في إيه جي (OMV AG)، على حصة 64 % في شركة بروج بي إل سي، مقابل 16.5 مليار دولار.

ويعكس هذا زيادة بنسبة 40 % في حجم الصفقات، و7 % في قيمتها، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.

الصفقات المحلية والواردة

شكلت الصفقات المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، 45 % من إجمالي حجم الصفقات، و22 % من إجمالي قيمتها، بواقع 192 صفقة، بقيمة 12.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 22 % في الحجم، و94 % في القيمة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتصدر قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة والتكنولوجيا على صعيد قيمة الصفقات المحلية، حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات المسجّلة.

وكانت أكبر صفقة محلية، هي استحواذ المجموعة 42 على حصة 40 % في شركة خزنة داتا سنتر، بقيمة 2.2 مليار دولار.

وارتفع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة بنسبة 53 %، ليصل إلى 107 صفقات، مع ارتفاع القيمة الإجمالية من 6.4 مليارات دولار، إلى 21.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وتصدرت الإمارات هذا النشاط، حيث استحوذت على 50 % من حجم الصفقات الواردة، و98 % من قيمتها.

وبرزت النمسا كأكبر مستثمر، حيث ساهمت بنسبة 77 % من قيمة الصفقات الواردة، وذلك على خلفية تنفيذ صفقة مهمة في قطاع الكيماويات.

الصفقات الصادرة المدعومة من الحكومات

بلغ عدد الصفقات الصادرة 126 صفقة، بقيمة 24.4 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 30 % في الحجم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

واستحوذت الإمارات والسعودية معاً، على 87 % من قيمة الصفقات الصادرة، بدعم رئيس من كيانات مرتبطة بالحكومات.

ومن الصفقات البارزة التي تم تنفيذها، استحواذ أدنوك وأو إم في إيه جي (OMV AG)، على شركة نوفا الكندية للكيماويات، واستحواذ أرامكو السعودية على بريماكس في أمريكا الجنوبية، مقابل 3.5 مليارات دولار.

وشاركت الكيانات المرتبطة بالحكومات وصناديق الثروة السيادية، في تنفيذ 54 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليار دولار، حيث استهداف لاعبون رئيسون، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة، وشركة مبادلة، الاستثمار في القطاعات الكيميائية والتكنولوجية والصناعية بشكل نشط، تماشياً مع أهداف التنويع طويلة الأجل لهذه الكيانات.