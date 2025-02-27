«إرنست أند يونغ»: الإمارات مركز عالمي للتجارة والاستثمار

أكد توني سوليفان، الشريك الإداري لشركة «إرنست أند يونغ» (EY) في الإمارات، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، متوقعاً أن تكون الدولة إحدى أسرع أسواقهم نمواً عالمياً، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في فعاليات «إنفستوبيا 2025»، المنعقدة في أبوظبي، أن القيادة العالمية للشركة تضع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الشركة تعمل في الدولة منذ عام 1966، مشيراً إلى أن مكتبها في دبي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يضم العديد من القيادات الإقليمية، وأكبر عملاء الشركة.

وأكد الدور المحوري، الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن هذه التقنيات باتت عنصراً أساسياً في تحسين كفاءة العمليات، وتعزيز الامتثال المالي.

وقال سوليفان، إن التكنولوجيا والبيانات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي نشاط تجاري اليوم، خاصة في مجال الاستشارات، مضيفاً: «نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الامتثال الضريبي، مما يساعد العملاء على الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة أكبر، كما أنه يسهم في التدقيق المالي، حيث يساعد في تحليل البيانات المالية وضمان اتساقها، ما يمكن فرق العمل من التركيز على تقديم المشورة للعملاء بدلاً من الانشغال بالمهام الروتينية».

وأوضح أن شركته لا تكتفي بتطبيق هذه التقنيات داخلياً، بل تساعد العملاء أيضاً على دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، مستفيدة من شبكتها العالمية وخبراتها الاستشارية، مشدداً على أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً حاسماً في تشكيل مستقبل الأعمال، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشركات في المنطقة من حيث الامتثال أشار إلى أن التحدي يكمن في العثور على الشريك المناسب، الذي يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات بشكل ناجح.

وحول توجه الشركات نحو تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG أكد أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت في طليعة هذا التحول، مشيراً إلى أن استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والإمارات لمؤتمر COP28 دليل على التزام الحكومات الإقليمية بالاستدامة.

وقال إنه نظراً لاعتماد المنطقة تاريخياً على قطاع النفط والغاز فإن التحول نحو الاقتصاد المستدام يعد أمراً بالغ الأهمية، ونشهد الآن العديد من الشركات في المنطقة تعمل على تطوير استراتيجيات ESG الخاصة بها، سواء من خلال تبني سياسات أكثر مسؤولية اجتماعياً أو الامتثال للأنظمة الجديدة، كما أن العديد من الشركات هنا أصبحت رائدة عالمياً في هذا المجال.

وأضاف أن «إرنست أند يونغ» تعمل مع العديد من هذه الشركات، لمساعدتها في وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة، معتبراً أن هذا يمثل فرصة كبيرة للشرق الأوسط ليكون نموذجاً عالمياً في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.