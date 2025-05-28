«أبوظبي للاستثمار» يستعرض إنجازاته ومستجدات الأسواق العالمية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

حضر الاجتماع، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي حمد محمد الحر السويدي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

تقارير الأداء

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت تقارير أداء الجهاز وأبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأسواق العالمية.

وأشاد المجلس بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز، مؤكداً أهمية الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير محفظته الاستثمارية، بما يتماشى مع رؤيته وتطلعاته المستقبلية.