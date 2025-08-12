235.3 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في النصف الأول بنمو 14.6%



ارتفعت أرباح شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 14.6% لتصل إلى 235.3 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، والتي بلغت 205.2 مليون درهم.



فيما صافي الأرباح قبل احتساب الضريبية، 261.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024. وبلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة الموحدة في 30 يونيو 2025، نحو 11 مليار درهم، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار درهم.

وارتفع صافي إيرادات الاستثمار إلى 142.4 مليون درهم مسجلاً نمواً 19.5% على أساس سنوي.



كما سجلت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة بـ5,54 مليار درهم، بزيادة قدرها 25.7% على أساس سنوي. وحافظت الشركة على نسبة إجمالية قدرها 92.9%، ما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجال الاكتتاب وكفاءتها التشغيلية.



كما أبرمت الشركة في النصف الأول من عام 2025، شراكةً مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم حلول متخصصة للتأمين على الحياة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المؤهلين، ما يؤكد التزامها بدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية وتعزيز رفاهية المجتمع.



وفي إطار دعمها للرؤية الاقتصادية للدولة بتعزيز بيئة الأعمال التنافسية القائمة على الابتكار، تواصل الشركة استثمارها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو آمن ومسؤول في سلسلة القيمة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.



قال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يُظهر الأداء القوي للشركة في النصف الأول من عام 2025، المرونة التي تتمتع بها نماذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها على المدى البعيد.

كما تواصل الشركة نموها في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، يدعمها في ذلك الاكتتاب القوي المنضبط والاستثمارات الحكيمة.

ولا تزال الشركة تعمل على توفير القيمة المستدامة للمساهمين، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للنمو في قطاع التأمين».





فيما قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي الوطنية للتأمين»: «أتاح لنا مركزنا المالي القوي، إلى جانب الانضباط في إدارة التكاليف ومبادرات الابتكار المستقبلية، التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واغتنام الفرص الجديدة. وسنواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لمساهمينا وتعزيز دورنا كإحدى أبرز شركات التأمين في المنطقة».