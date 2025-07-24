شراكة بين «أبوظبي الوطنية للتأمين» و«زايد للإسكان»

أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، شراكة استراتيجية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لإطلاق برنامج تأمين على الحياة للمواطنين المؤهلين. وجرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال احتفال أقيم في دبي.

وستتولى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنظيم برنامج التأمين بالشراكة مع أبرز شركات التأمين المحلية المرتبطة بالبرنامج في الدولة. ويوفر البرنامج الجديد تغطية تأمينية تمتد حتى سن 95 عاماً، متجاوزاً الحد الأقصى المعتمد في السوق والمحدد بـ 70 عاماً، الأمر الذي يمكن المواطنين حتى سن 70 من التقدّم للحصول على قروض سكنية بمدة سداد تصل إلى 25 عاماً.

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «ندرك تماماً الأثر العميق الذي يتركه التأمين على الحياة في تعزيز الاستقرار المالي للأسر. ويجسد تعاوننا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان هذا الإدراك».