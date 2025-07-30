46 مليون مسافر أعلى معدل حركة في تاريخ مطار دبي خلال النصف الأول

حقق مطار دبي الدولي أداءً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2025 باستقباله نحو 46 مليون مسافر، ليسجل أعلى معدل حركة مسافرين خلال النصف الأول طوال تاريخه.

سموه:

الأداء القوي يعكس قوة البنية التحتية وكفاءة العمليات وثقة العالم في دبي

الإنجاز يجسد تركيزنا الدائم على تقديم تجارب نوعية لكل مسافر

الزخم يسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الأداء القوي لمطار دبي الدولي في النصف الأول من عام 2025 يعكس قوة البنية التحتية، وكفاءة عمليات وثقة العالم في دبي، ويجسد هذا الإنجاز تركيزنا الدائم على تقديم تجارب نوعية لكل مسافر.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل «اكس»: «رغم التحديات الإقليمية، يواصل مطار دبي الدولي تجسيد الثقة والاستقرار والتواصل العالمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً محورياً للطيران الدولي».

وأشار سموه إلى أن هذا الزخم يسهم في تسريع تنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والاستدامة والنمو الشامل.

ويعكس هذا النمو السنوي البالغ 2.3% الزخم الكبير الذي يتمتع به قطاع الطيران في دبي، وكفاءة عمليات المطار في الحفاظ على مستويات تشغيل عالية رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وتأثر المجال الجوي الإقليمي بها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ليؤكد هذا الإنجاز مجدداً الدور المحوري الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في ربط دبي بالعالم وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

واستقبل مطار دبي الدولي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 22.5 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما كان شهر أبريل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، الشهر الأكثر ازدحاماً ضمن أشهر أبريل في تاريخ مطار دبي الدولي، مع عبور 8 ملايين مسافر عبر جميع مبانيه.

مرونة العمليات التشغيلية

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «يعد النمو المتواصل لحركة المسافرين بمطار دبي الدولي خلال فترة شهدت العديد من التحديات الإقليمية، مؤشراً واضحاً على القوة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومرونة عملياتنا التشغيلية.

كما ساهم التزام فريقنا ونهج oneDXB في تعزيز قدرتنا على إدارة التحديات بكفاءة، مع الحفاظ على تجربة سفر متميزة وضمان استمرارية الربط الجوي العالمي بسلاسة».

وأضاف: «مع دخولنا النصف الثاني من العام، نتوقع أن تشهد حركة السفر مزيداً من الزخم، لا سيما مع ذروة أواخر الصيف وموسم الشتاء الحافل بالفعاليات العالمية في مجالات الترفيه والرياضة والأعمال.

وستشكل النسخة المقبلة من معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة من المتوقع أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة، وتعكس الرؤية الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والفضاء.

وبناءً على الأداء المحقق حتى الآن، والنظرة الإيجابية للأشهر المقبلة، فإننا نتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر بحلول نهاية العام الجاري، ما سيمكننا من بلوغ حاجز الـ 100 مليون مسافر».

وبلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية خلال النصف الأول 7.7 ملايين مسافر، بمتوسط يومي 254 ألف مسافر، وكان يناير الشهر الأكثر ازدحاماً من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول، حيث سجل رقماً قياسياً شهرياً جديداً بلغ 8.5 ملايين مسافر.

وشهد المطار في النصف الأول تسيير أكثر من 222 ألف رحلة، مع تسجيل معدل حمولة (نسبة إشغال المقاعد) بواقع 76%. كما تعامل المطار بكفاءة مع 41.8 مليون حقيبة تم تسليم 91% منها خلال 45 دقيقة من لحظة الوصول، بينما بلغ معدل الحقائب المتأخرة حقيبتين فقط لكل 1000 مسافر، في أداء يفوق المعدل العالمي المسجل في العام 2024 بـ 6.3 حقائب لكل 1000 مسافر بحسب بيانات SITA، المزود العالمي لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيران.

ومن المتوقع تجاوز عمليات مناولة الحقائب في المطار هذا العام 85 مليون حقيبة، وهو رقم يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 81.2 مليون حقيبة في 2024.

وسجلت الفترة بين 3 و5 يناير أعلى عدد من حيث الحقائب التي تمت مناولتها يومياً بواقع 300 ألف حقيبة.

وحافظ المطار دبي على مستويات كفاءة استثنائية في مختلف نقاط الخدمة، حيث اجتاز 99.2% من المسافرين المغادرين بوابات الجوازات في أقل من 10 دقائق، وأكمل 98.4% من القادمين إجراءات الجوازات في أقل من 15 دقيقة، بينما أتم 98.7% من المسافرين إجراءات التفتيش الأمني خلال أقل من 5 دقائق.

الأسواق والوجهات الرئيسية

وحافظت الهند على مكانتها أكبر وجهة للمسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 5.9 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ 3.6 ملايين، والمملكة المتحدة بـ 3 ملايين، وباكستان بـ 2.1 مليون مسافر، والولايات المتحدة بـ 1.6 مليون مسافر.

كما تصدرت لندن قائمة وجهات المدن الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين بواقع 1.8 مليون مسافر، تلتها الرياض بـ1.5 مليون، ثم مومباي بـ1.2 مليون، وجدة ودلهي بـ1.1 مليون لكل منهما، متبوعة بإسطنبول بواقع 982.000 مسافر.

الشحن والربط الجوي

كما أتم المطار خلال النصف الأول، مناولة أكثر من مليون طن من الشحنات، بزيادة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليؤكد هذا الأداء الاستثنائي الدور الكبير الذي يضطلع به مطار دبي الدولي في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية.

ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 269 وجهة في أكثر من 107 دول حول العالم، من خلال شبكة تضم أكثر من 92 ناقلاً جوياً دولياً، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.

نظرة مستقبلية

وتزامناً مع دخول النصف الثاني من العام، تستعد دبي لزيادة كبيرة في حركة السفر، بداية من ذروة موسم العودة للمدارس وموسم الشتاء الزاخر بالعديد من الفعاليات الدولية.

ومن المنتظر أن يشكل معرض دبي للطيران 2025 محطة بارزة على أجندة القطاع، إذ سيعكس حجم قطاع الطيران في المنطقة، ويجسد كذلك الرؤية المستقبلية التي تقود مسيرة نموه وتطوره.

بول غريفيث: يُتوقع للنسخة المقبلة من معرض دبي للطيران 2025 أن تتخطى الأرقام القياسية السابقة

المطار نحو أول عضوية بـ«نادي الـ 100 مليون مسافر»

أعلن بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، تحقيق أرقام قياسية في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ متوسط عدد المسافرين شهرياً 7.7 ملايين، في تأكيد لمكانة مطار دبي الدولي أكثر مطارات العالم ازدحاماً على مستوى الرحلات الدولية للعام الـ11 على التوالي.

وأشار في لقاء صحفي مع «بلومبرغ» في أعقاب تسجيل مطار دبي الدولي لأعلى معدل مرور شهري للمسافرين في شهر أبريل بواقع 8 ملايين.

وأضاف غريفيث: «في الربع الثاني وحده عبر 22.5 مليون مسافر من بوابات المطار، وهو أعلى رقم ربع سنوي في تاريخه».

وشدد على أن التوقعات تشير إلى أن يصل إجمالي عدد المسافرين بحلول نهاية العام إلى نحو 96 مليوناً، مع احتمالات قوية ببلوغ حاجز الـ100 مليون في عام 2026، ما قد يجعل مطار دبي الدولي أول عضو في «نادي المئة مليون مسافر» عالمياً.

وأكد غريفيث وجود ارتفاع ملحوظ في معدلات إشغال الرحلات، وزيادة في عدد شركات الطيران والمدن المرتبطة بشبكة مطار دبي، حيث بات يخدم 269 وجهة حول العالم عبر 92 شركة طيران، تربط بين 107 دول.

وحول الإغلاق المؤقت للمجال الجوي في أعقاب التوترات الإقليمية مؤخراً أكد غريفيث أن التأثير كان محدوداً للغاية بفضل مركز العمليات المتكامل الذي يعمل على مدار الساعة.

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