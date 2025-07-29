طيران الإمارات تعلن عن حركة تنقلات جديدة ضمن فريقها التجاري

أعلنت طيران الإمارات عن سلسلة تنقلات استراتيجية جديدة ضمن فريقها التجاري، تهدف إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية في مناطق غرب آسيا والمحيط الهندي وأفريقيا. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الناقلة لتوسيع حضورها التجاري والتشغيلي في هذه المناطق، وخلق فرص جديدة للتطوير المهني للكفاءات الإماراتية الصاعدة، بما يعزز خبراتهم العملية.

واعتباراً من 1 أغسطس المقبل، ستشمل التغييرات في فريق طيران الإمارات التجاري كلاً من:

- جابر محمد، مدير طيران الإمارات في بنغلاديش حالياً، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في سريلانكا والمالديف.

- طلال القرقاوي، مدير طيران الإمارات في زيمبابوي حالياً، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في بنغلاديش.

- سالم المانع، المدير الإقليمي لطيران الإمارات في باكستان حالياً، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات في غانا.

- عمر بوشليبي، مدير طيران الإمارات في زامبيا حالياً، سيتولى منصب مدير طيران الإمارات مؤقتاً في زيمبابوي، إلى جانب مهامه الحالية في زامبيا.

تندرج هذه التنقلات ضمن برنامج طيران الإمارات لإدارة العمليات التجارية في المحطات الخارجية، والذي يهدف إلى منح الكفاءات الإماراتية فرصاً فريدة لتطوير مهاراتهم القيادية وتوسيع معرفتهم بالأسواق المحلية ضمن شبكة الناقلة العالمية. كما يتيح البرنامج للمديرين الإماراتيين فرصة تعزيز شبكات علاقاتهم من خلال التفاعل مع شركاء القطاع المحليين والجهات الحكومية، بما يسهم في بناء شراكات جديدة وتعزيز العلاقات القائمة.

وتؤكد طيران الإمارات التزامها باستراتيجية التوطين في دولة الإمارات، من خلال الاستمرار في توفير فرص مهنية تمكن الكفاءات الوطنية من تطوير مسيرتهم والمساهمة في تحقيق أهداف النمو، وفي الوقت نفسه أداء أدوار محورية في دفع عجلة قطاع الطيران في دولة الإمارات واقتصادها الوطني.