مطارات دبي تحصد جائزة "مكان العمل الاستثنائي" لعام 2025 من غالوب

حصلت مطارات دبي، الجهة المشغلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، على جائزة مكان العمل الاستثنائي لعام 2025 من مؤسسة غالوب تقديراً لنهجها في تعزيز التناغم الوظيفي. تسلط هذه الجائزة الضوء على المؤسسات التي توفر بيئات عمل تتميز بأعلى مستويات التناغم الوظيفي على مستوى العالم.

في ظل التغير المتسارع الذي تشهده بيئات العمل، واصلت مطارات دبي ابتكار طرق جديدة للتفاعل مع موظفيها وتطوير إمكاناتهم، مما وضع معايير جديدة للتميز في مكان العمل. وقد سجلت مطارات دبي 75% على مستوى التناغم الوظيفي، مما يضعها بين المؤسسات التي تتبع أفضل الممارسات وفقاً لغالوب، وهو إنجاز لا يتحقق إلا في المؤسسات التي تعتبر التناغم الوظيفي جزءاً أساسياً من استراتيجية عملها.

قال جون كليفتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غالوب: "نهنئ الفائزين بجائزة مكان العمل الاستثنائي لهذا العام ومساهماتهم في إرساء معايير جديدة لبيئة العمل المزدهرة. إن التزامكم بتوفير بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين لأداء أفضل ما لديهم هو إنجاز حقيقي. من خلال منح الأولوية للأفراد والأداء المؤسسي على حد سواء، أنتم تساهمون في رسم ملامح مستقبل العمل وتقدمون نتائج حقيقية وملموسة تساعد في بناء بيئة عمل صحيحة ومتميزة".

من جهته قال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي: "إن نجاحنا يعتمد على التناغم الوظيفي لموظفينا. هذه الجائزة تعكس جهودنا المستمرة في توفير بيئة عمل تمكّن وتدعم وتُلهم فرقنا لتحقيق أفضل أداء لديهم. من خلال التركيز على رفاهية الموظفين، النمو المهني، والتعاون، نحن نساهم في تشكيل ثقافة ديناميكية حيث يمكن لكل فرد أن يساهم بشكل فعّال في مستقبل الطيران."

تُعد الأبحاث التي تجريها مؤسسة غالوب حول مشاركة الفرق وأدائها الدراسة الأكثر شمولاً في مجال بيئات العمل، حيث تشمل أكثر من 3.3 مليون موظف في 347 مؤسسة، و53 قطاع، و90 دولة. تُظهر المؤسسات التي تتمتع بمستويات عالية من المشاركة أداءً أقوى في مجالات رئيسية، تشمل تجربة العملاء، والربحية، والإنتاجية، والاحتفاظ بالموظفين، والسلامة، والتغيب عن العمل، والرفاهية العامة في مكان العمل.