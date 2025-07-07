كيف يرى الذكاء الاصطناعي مستقبل اقتصاد دبي؟

02 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية

07 أسهم يتوقع أن تحقق أداءً إيجابياً في النصف الثاني من 2025

30 مليون زائر سنوياً ونمو الإيرادات السياحية 10 %

عبادة إبراهيم، محمد عباس

قدّمت دبي للعالم نموذجاً فريداً مبهراً في كافة المجالات، في العقارات، الطرق، الاستثمار، السياحة، الثقافة، الفنون، وغيرها، ولا شك في أن كل هذا يخلق في النهاية اقتصاداً قوياً.

«البيان» سألت أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي: كيف ترى اقتصاد دبي خلال السنوات الخمس المقبلة؟ فجاءت إجاباتها كالآتي، حيث توقع «شات جي بي تي» أن يتجاوز حجم قطاع التكنولوجيا والبرمجيات حاجز 100 مليار درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية والتحول الرقمي المتسارع.

وبحسب منصة «ديب سيك»، من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأن تنمو الإيرادات السياحية بمعدل 10 % سنوياً، وتوقع «غروك» أن تولّد دبي 25 % من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، أما منصة «جيمني»، فتتوقع أن يزداد حجم التجارة الخارجية غير النفطية في دبي، ليصل إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.

واجمعت نماذج الذكاء الاصطناعي على جاذبية أسهم سوق دبي المالي خلال النصف الثاني من عام 2025.

وأظهرت روبوتات الدردشة ميلاً لتقديم إجابات «متفائلة» ومتوافقة بشأن الفرص المتاحة، وأوصت نماذج الذكاء الاصطناعي بـ 7 أسهم، متوقعة أن تحقق أداءً إيجابياً في النصف الثاني من العام الجاري، على رأسها «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«دبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«سالك» و«دبي للاستثمار».