«دي بي ورلد» ترفع طاقتها إلى 112.6 مليون حاوية بنهاية 2026

رفعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توقعاتها لإجمالي طاقتها الاستيعابية العالمية بنهاية عام 2026 إلى نحو 112.6 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 109.5 ملايين حاوية في بداية العام، لتضيف نحو 3.1 ملايين حاوية إلى الطاقة المتوقعة بنهاية العام، في خطوة تعكس استمرار توسع شبكتها العالمية، وتقدم تنفيذ مشروعاتها الجديدة.

وبحسب وثيقة صادرة عن المجموعة، رفعت «دي بي ورلد» تقديراتها للطاقة الإجمالية بنهاية العام إلى 112.6 مليون حاوية، مقارنة مع توقع سابق بلغ نحو 112.3 مليون حاوية، بزيادة إضافية قدرها 300 ألف حاوية عن التقدير السابق، وبنمو إجمالي يقارب 2.8% مقارنة بمستوى بداية العام.

وتشير البيانات إلى نمو الطاقة الموحدة للمجموعة أيضاً، إذ من المتوقع ارتفاعها من 69.7 مليون حاوية بنهاية 2025، إلى نحو 72.2 مليون حاوية بنهاية 2026، بزيادة تقارب 2.5 مليون حاوية. ويشمل إجمالي الطاقة العالمية، إلى جانب الطاقة الموحدة، قدرات المحطات والاستثمارات التي تمتلك المجموعة حصصاً فيها، بما يعكس اتساع نطاق حضورها في الأسواق والممرات التجارية الدولية.

ويأتي هذا النمو مدعوماً ببرنامج استثماري واسع، حيث ضخت «دي بي ورلد» نحو 1.5 مليار دولار في محفظتها العالمية خلال النصف الأول من 2026. واستحوذت الموانئ والمحطات على 54% من الإنفاق، مقابل 31% للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحدائق، و14% للخدمات البحرية، ونحو 1% لأنشطة أخرى، بما يؤكد توجه المجموعة نحو تطوير منظومة متكاملة، تشمل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول المرتبطة بسلاسل الإمداد.

واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا على نحو 73% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي خلال النصف الأول، مقابل 14% لآسيا والمحيط الهادئ والهند، و13% لأستراليا والأمريكتين. وتعتزم المجموعة استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال 2026، مع توجيه استثمارات رئيسة إلى الإمارات والمملكة المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند والسعودية، إلى جانب «درايدوكس وورلد» وحلول الخدمات البحرية.

وتعكس هذه الاستثمارات استراتيجية «دي بي ورلد» الرامية إلى تعزيز قدرات المناولة في مواقع ذات أهمية محورية لحركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتيح استيعاب نمو الطلب، ورفع مرونة الشبكة اللوجستية، وتعزيز تدفق البضائع بين مراكز الإنتاج والأسواق الاستهلاكية.

كما تمتلك مجموعة من المحطات الحالية ضمن محفظة «دي بي ورلد»، القدرة على إضافة طاقات جديدة، مع ارتفاع معدلات الاستخدام ونمو طلب العملاء، ما يعني إمكانية تحقيق جزء من الزيادة المستهدفة عبر توسعة الأصول القائمة ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دخول مشروعات جديدة الخدمة، بدلاً من الاعتماد فقط على إنشاء محطات وموانئ جديدة.

وتشمل أبرز المشاريع والاستثمارات الداعمة لاستراتيجية التوسع ميناء جبل علي في الإمارات، و«درايدوكس وورلد»، وميناء تونا تيكرا في الهند، ولندن غيتواي في المملكة المتحدة، وندايان في السنغال، وجدة في السعودية، ضمن شبكة عالمية، تمتد عبر أسواق رئيسة، وممرات تجارية استراتيجية.