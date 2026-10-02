طيران الإمارات في هلسنكي للمرة الأولى

حطّت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، في هلسنكي للمرة الأولى. ويمثل إطلاق الرحلة اليومية خط الربط المباشر الوحيد على مدار العام بين فنلندا والإمارات العربية المتحدة، ويوفر خدمات منتظمة وموثوقة تفتح آفاقاً جديدة للسياحة والأعمال والتجارة في كلا البلدين.

وصلت الرحلة EK167 إلى مطار هلسنكي عند الساعة 13:30، وكان في استقبالها سعادة آمنة فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا والسفيرة غير المقيمة لدى إستونيا؛ وبيتري فوري، نائب الرئيس الأول لتطوير المسارات في «فينافيا»؛ وبييرفرانشيسكو كارينو، نائب الرئيس للعمليات التجارية في شمال وغرب أوروبا لدى طيران الإمارات؛ إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي الحكومات ووسائل الإعلام والضيوف وأعضاء قطاع السفر.

وترأس وفد طيران الإمارات على متن الرحلة الافتتاحية عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، برفقة وفد من كبار الشخصيات.

وإلى جانب المسافرين القادمين من دبي، نقلت الرحلة الافتتاحية ركاباً من أكثر من 20 مدينة ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية، بما في ذلك مومباي وتايبيه ومدينة هو تشي منه وسيدني. وتلقى المسافرون هدايا تذكارية، من بينها حافظة جلدية حمراء قابلة للاقتناء، نُقش عليها رقم الرحلة وتفاصيل المسار وبُطنت بشعار النبالة الرسمي لهلسنكي.

وتحتوي الحافظة على ميدالية مفاتيح مصممة خصيصاً لطيران الإمارات، تحمل علمَي دولة الإمارات وفنلندا ومجسماً مصغراً لطائرة A350، ومجموعة من الملصقات الفنلندية ثلاثية الأبعاد البارزة، وقبعة تحمل أيضاً شعار النبالة الخاص بهلسنكي، وشهادة احتفاءً بالرحلة الافتتاحية.

وعقب مراسم الاستقبال، قام كبار الشخصيات والضيوف بجولة في طائرة إيرباص A350، أحدث طائرة تنضم إلى أسطول طيران الإمارات، للتعرف إلى منتجات الناقلة المميزة في جميع المقصورات.

وتتسع طائرة الإمارات A350 لنحو 298 مسافراً ضمن ثلاث مقصورات هي درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية، وتوفر مقصورات مشرقة ورحبة صُممت بعناية لتوفير مساحة وراحة أكبر، فيما ترتقي التقنيات المتطورة وخيارات الترفيه المحسنة بكل رحلة.

واستكمالاً لتجربة المقصورة المتميزة، تقدم طيران الإمارات لعملائها أطباقاً مستوحاة من النكهات الإقليمية، وأنظمة ترفيه جوي رائدة في القطاع ضمن كل مقصورة، وطاقماً متعدد الجنسيات يقدم تجربة الناقلة المميزة على ارتفاع 38 ألف قدم.

وتعليقاً على بدء العمليات، قال عدنان كاظم: «تمثل هلسنكي إضافة مشوقة إلى شبكتنا العالمية، إذ تربط فنلندا بدبي وبشبكتنا الواسعة فيما وراءها على مدار العام. وبوصفها بوابة إلى فنلندا، تقدم هلسنكي للمسافرين مزيجاً فريداً من الثقافة النابضة بالحياة والطبيعة الجميلة ووفرة من فرص الأعمال والتجارة، كما تمثل نقطة ربط رئيسية للمسافرين الراغبين في استكشاف المزيد من أنحاء فنلندا.

«ونتوجه بالشكر إلى السلطات في فنلندا ودولة الإمارات على دعمها الذي أسهم في جعل هذا الإطلاق ممكناً. ونتطلع إلى تقديم منتجاتنا وخدماتنا الحائزة جوائز للمسافرين المتجهين إلى فنلندا بغرض العمل أو السياحة، وربط المسافرين الفنلنديين بشبكتنا العالمية».

وقال بيتري فوري، نائب الرئيس الأول لتطوير المسارات في «فينافيا»: «يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات في مطار هلسنكي. ويشكل إطلاق خدمة يومية على مدار العام بين هلسنكي ودبي إضافة مهمة إلى شبكة الربط الدولية لفنلندا، إذ يعزز الروابط بين فنلندا والشرق الأوسط، وكذلك مع آسيا وأفريقيا وأستراليا عبر شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة. ويعد الربط الجوي القوي أمراً أساسياً للشركات الفنلندية والتجارة الدولية والسياحة والاستثمار.

ويسعدنا أيضاً أن يستفيد المسافرون الفنلنديون من طائرة إيرباص A350 الفاخرة التابعة لطيران الإمارات، التي توفر تجربة محسنة على متن رحلات هلسنكي. ونتطلع إلى شراكة ناجحة مع طيران الإمارات وإلى مواصلة تعزيز مكانة فنلندا كوجهة متصلة بالعالم».

تغادر رحلة طيران الإمارات EK167 دبي في الساعة 08:15 وتصل إلى هلسنكي في الساعة 14:30، فيما تغادر رحلة العودة EK168 هلسنكي في الساعة 16:20 وتهبط في دبي في الساعة 00:20 من اليوم التالي. وقد جرى تنظيم مواعيد الخدمة اليومية لضمان سلاسة رحلات الربط، بما يتيح وصولاً مريحاً من وإلى الوجهات الرئيسية في شرق وجنوب شرق آسيا، والربط عبر غرب آسيا والوجهات الشهيرة في المحيط الهندي؛ والمدن الكبرى في أفريقيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي؛ وكذلك أسترالاسيا.

راحة راقية على رحلات هلسنكي

وفاءً بوعدها «حلّق أفضل»، تقدم طيران الإمارات تجربة سفر متميزة تتضمن مستويات راقية من الراحة ولمسات مدروسة في جميع درجات السفر. وتتميز مقاعد الدرجة السياحية بلوحة ألوان من الأزرق السماوي والبرونزي والكريمي، وتوفر مسافة رحبة بين المقاعد ومساند رأس جلدية ومساحة إضافية للساقين لضمان رحلة مريحة، فيما يمكن مشاهدة مكتبة الناقلة الواسعة من المحتوى على شاشة لمسية قابلة للتعديل بدقة 4K وقياس 13.3 بوصة.

وتوفر الدرجة السياحية الممتازة، مقصورة الناقلة الجديدة الحائزة جوائز، مستويات محسنة من الراحة تضاهي تجربة درجة الأعمال لدى العديد من شركات الطيران الأخرى، مع مقاعد جلدية رحبة قابلة للإمالة ونقاط شحن عند المقاعد وتجربة طعام راقية.

وتوفر درجة الأعمال، المصممة بتوزيع 1-2-1، بيئة رحبة وخاصة للمسافرين، مع مقعد يتحول إلى سرير مسطح بالكامل ومكسو بجلد كريمي ناعم، وثلاجة مشروبات شخصية، بالإضافة إلى منطقة لعرض الوجبات الخفيفة في الجزء الخلفي من المقصورة، لمساعدة المسافرين على الوصول إلى وجهتهم وهم يشعرون بالانتعاش.

ويمكن للمسافرين على خط دبي–هلسنكي الاستمتاع بقوائم مختارة متعددة الأطباق مستوحاة من النكهات الإقليمية. وتشمل أطباق درجة الأعمال مقبلات من شرائح السلمون الوسطى المتبلة بالعرعر، تُقدم مع شرائط الخيار المضغوط والفجل البنفسجي المخلل والكريمة الطازجة وزيت الشبت، يليها لحم الغزال المحمر، ويُقدم مع زبدة المريمية وصلصة التوت الأسود وغراتان البطاطا والقرنبيط المشوي والشمندر الذهبي والملفوف الأحمر المطهو مع التفاح الأخضر.

ويمكن للمسافرين في الدرجة السياحية الممتازة الاستمتاع بسمك السلمون المرقط المغطى بالفلفل الوردي، ويُقدم مع كريمة الشبت والبروكلي المطهو على البخار والجزر وهريس السلق؛ فيما يمكن للمسافرين في الدرجة السياحية تذوق سمك السلمون المقلي في المقلاة، ويُقدم مع كريمة الشبت والبطاطا المهروسة والبروكلي والجزر.

ويحتل توت «لينغونبيري»، المعروف عامياً باسم «الذهب الأحمر لغابات الشمال»، مكانة بارزة ضمن الحلويات في جميع المقصورات، إذ يدخل في إعداد كعكة الجبن الرخامية وتشكيلة من الإضافات المقدمة في مختلف المقصورات، لتكمل النكهة اللاذعة للتوت.

ويتوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice»، الحائز جوائز، على كل شاشة وفي جميع الدرجات، ويقدم أكثر من 6500 قناة ترفيهية بلغات متعددة، بما في ذلك أفلام فنلندية مثل «Sisu» وتتمته «Sisu: Road to Revenge»، و«100 Litraa Sahtia»، و«Jossain on Valo Joka ei Sammu». كما تقدم طيران الإمارات موسيقى لعدد من أبرز الفنانين الفنلنديين، من بينهم JVG وIsac Elliot وAres وMirella وHaloo Helsinki! وBEHM وCosti.

استكشف أسعد دولة في العالم

تقدم فنلندا، التي اختارتها «لونلي بلانيت» ضمن الوجهات التي لا بد من زيارتها في عام 2026، تجارب على مدار العام، من مغامرات القطب الشمالي تحت أضواء الشفق القطبي إلى ظاهرة شمس منتصف الليل الشهيرة خلال الصيف. وتشكل الطبيعة جوهر التجربة السياحية الفنلندية، مع 41 متنزهاً وطنياً ومحمية طبيعية تحمي غابات فنلندا الخضراء وجزر البلطيق والمرتفعات القطبية والبحيرات الزرقاء النقية.

كما يمكن للزوار مشاهدة حيوانات برية نادرة، بما في ذلك الرنة والذئاب والدببة والوشق وفقمة سايما الحلقية، التي لا توجد إلا في بحيرة سايما.

وللعام الثامن على التوالي، صُنفت فنلندا أسعد دولة في العالم، وهي روح تتجسد في العاصمة هلسنكي. وتجمع المدينة بين الحياة الحضرية وسهولة الوصول إلى الطبيعة، ما يجعلها وجهة مثالية لسفر الأعمال والترفيه. وتُعرف بأنها موطن الساونا، وتتيح للزوار تجربة أصيلة للثقافة الفنلندية والرفاهية.

ومن مشهد التصميم النابض بالحياة ومشهد الطهي المزدهر إلى البحيرات والغابات الهادئة الواقعة على بُعد دقائق فقط من وسط المدينة، تقدم هلسنكي ما يمكن لكل مسافر اكتشافه.

وتقدم «عطلات الإمارات»، ذراع تنظيم الرحلات التابعة للناقلة، باقات عطلات مختارة إلى فنلندا تغطي هلسنكي ولابلاند، بما في ذلك روفانييمي، المعروفة أيضاً بأنها الموطن الرسمي لسانتا كلوز. ويتولى فريق مستشاري السفر الخبراء لدى «عطلات الإمارات» جميع الخدمات اللوجستية والترتيبات المتعلقة بحجز المسافر، بدءاً من الفنادق والأنشطة وصولاً إلى الرحلات الجوية، التي أصبحت الآن أسهل مع إطلاق الرحلة اليومية إلى هلسنكي.

ويمكن حجز التذاكر الآن عبر الموقع الإلكتروني emirates.com، أو تطبيق طيران الإمارات، أو من خلال وكلاء السفر.